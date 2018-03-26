为多分百万拆迁款 儿媳被逼生二胎

天下之大，无奇不有。这年头，因为拆迁多分钱多分房闹出了不少事。前段时间，一位宝妈在网上发帖称，婆家为了拆迁多分100万逼自己生二胎。假如是你，你会生吗？

据说，因为多一个人拆迁就可以多分100万，这位宝妈被婆家逼生二胎。在大宝10个月大时就让她断奶，因为孩子必须2019年前出生才行！

宝妈一人带孩子，累出胃病

老公是妈宝类型，大事上做不了主。婆婆除了逼生二胎，平时也挺好。孩子平时都是宝妈在带，婆婆和老公都是腰间盘突出，婆婆从来不抱，老公只是出去时(很少出门)偶尔抱。但只要婆婆在场，也不让老公抱孩子。之前过节出去玩，全程公公和宝妈轮流抱，回家之后宝妈腰酸背痛。

至于收入方面，宝妈婚前自己做生意，后来为了保胎不做了，之后一直在家带孩子。除了有4个月请过阿姨，宝妈一个人带孩子，经常有上顿没下顿得了胃病，经常腰酸背痛，小细胳膊也练出肌肉来。

无奈之下，抱着孩子做生意

之前做生意存的钱花差不多了，宝妈不想伸手向婆家，不然出去玩还要被讲“出去玩不要钱啊”，今年过完年继续做生意。

宝妈的想法就是自己做生意自己花，不愿意生二胎。本来想自己做生意，开4500一个月工资让自己妈妈带。但她带一天就吃不消，又不放心请阿姨，就带着孩子做生意。

宝宝已经会走路了，都没走几分钟婆婆就很心疼，宝妈只好抱着。婆婆和老公一起市场做生意，因为腰不好没办法带孩子，公公自己有事做。有人建议宝妈和老公一起干，这样孩子也好照顾，二胎也能生了。但宝妈认为这样的话自己再苦再累也只能拿固定工资，而且自己有自己选的事业，赚的钱是自己的。

被逼生二胎压力大，离婚也认了

现在房子即将拆迁，婆家不断施压，希望宝妈生二胎，搞得宝妈快抑郁了。她天天胃疼，婆家也不让她去医院，说检查对怀孕不好，每天痛到脸发白。

对于补偿金，宝妈表示无所谓，按人头算，多生一个也不是多套房，钱以后也是给孩子的。但自己不生婆家不高兴，生了感觉自己就成了一无是处的女人。虽然说了很多次不想生，但他们说反正要2个孩子，现在不生要亏的。但在宝妈看来，一个孩子也挺好的。

最后，宝妈这么说“我真的不想生二胎，就算要和我离婚我也认了！婆家再好，跟金钱扯上关系的就真的…(不计较金钱的婆家真的可以烧高香了)，这就是我为什么不和婆婆老公一起去做生意的理由。女人一定要自立！！！”

这则帖子发出后，网友们吵翻了。有人支持，表示宝妈很理性，养孩子投入的精力和金钱远比拆迁款年多。也有人吐槽，没人带，经济实力跟不上，二胎还是算了吧。但也有人认为，现在越来越多的家庭生二胎，宝妈现在不生以后说不定会后悔。

要达妈讲，先不说多养一个孩子有多不容易，生不生应该由宝妈自己做主。女人不是生孩子的机器，请尊重她的选择！

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