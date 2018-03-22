为了不去幼儿园，宝宝们有多拼？笑出蛇精病！

小朋友为了不去幼儿园能有多拼？

费尽心机、戏精上身

甚至不惜卖萌耍赖

找出各种理由拒绝入园

上演了一幕幕

可悲可泣

荡气回肠

惨绝人寰

痛不欲生

的苦情大戏

今天咱们就来盘点一下

那些超萌的拒绝入园理由吧！

把女儿送到幼儿园，

刚刚离开，

她就跟老师说：

我把非常非常重要的东西丢在家里了。

老师被说晕了就打电话让爷爷把她接回家，

结果一回家，

小家伙就玩上了，

爷爷说：

你要找什么东西？爷爷帮你找~

小家伙拉住爷爷仰着头说：

我最重要的东西，就是爷爷你呀～

哎呀妈呀，

把爷爷撩得那叫一个感动啊！

那天刚出小区门口，

一个小萝莉突然一把拉住我的腿说：

叔叔，你娶了我吧！

我正一脸懵逼呢，

她妈妈就气冲冲地过来了，

拎着小姑娘的脖子就往回拉，

一边拉一边说：

你今儿就是结婚也得给我上幼儿园去！

有天宝宝突然问我：

妈妈我今天能不去幼儿园吗？

我吓唬他：

你一个人在家坏人来了没人保护你了！

结果没想到这小子一脸鄙夷：

妈妈你脑袋被门夹了吗？

家里有防盗门，坏人进不来的！

有天上幼儿园快迟到了，

宝宝还躺在床上，

用手不停摸脑袋，

还假装用虚弱的口气说：

麻麻我发烧了，

会传染给别的小朋友的～

有一天女儿突然一本正经地对我说：

爸爸我不去上幼儿园了

我正赶着出门，

随便回了句“不行”，

哪知道她气鼓鼓地威胁我：

爷爷答应我了，

你不听爸爸的话他会打你的！

要出门了，

宝宝在门口把书包一扔，

哭天抢地起来：

为什么星期一上幼儿园，

星期二去上幼儿园多好啊！！

我：？？？

我是幼师，

有一次，

一个小朋友中午吃饭的时候，

连续三次把饭吐在桌子上面，

假装呕吐，

然后跟我说自己生病了，

得回去休息。

我立刻联系家长，

结果家长告诉我：

别理他，

在家也这样故意装吐，

跟我们提要求。

眼看把戏被识破回家无望，

这位小朋友最后只得乖乖吃饭…

小朋友们戏精起来

简直没谁了

你家宝贝有啥萌萌哒的理由吗？

说给叮当妈听听呀！

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