为何有的准妈就是睡不好?原因大多这几个

良好的睡眠对孕妈们是非常重要，尤其是孕晚期的孕妈们，这能够给女性储存精力，使宝宝们发育得更加健康。但很多孕妈却频频失眠或是睡眠质量差，这到底是怎么一回事呢？

1.体内激素作怪

怀孕时，孕妈们体内的雌激素和黄体素会发生不同程度的变化，这就导致了女性在这期间变得烦躁易怒，敏感而多愁善感，对压力的承受力也会下降。这时候孕妈们更容易心情低落和失眠，再加上到了孕后期，孕妈们会更焦虑和激动，情绪也会不稳定。

女性到了孕后期更要学会放松心情，不要害怕最后的生产过程。孕妈们可以提前了解一下分娩过程以及需要注意的事项，或者阅读一些专业书籍，孕妈们也可以寻求医生的帮助，向他们咨询、做心理开导，以便做好充分的产前准备，消除紧张和不安。

2.睡姿不适

孕妈们的睡姿也是个问题，由于挺着一个大肚子，总是感觉不舒服，特别是到了孕后期，胎儿越来越重，睡觉更是不安稳了。医生们最推荐的睡姿是左侧卧，这种睡姿不会压到心脏，有利于全身血液循环，也利于宝宝顺利出生。如果，你不习惯，也不用强迫自己，适当更换睡姿，只需主要保持左侧卧就可以了。另外，侧卧时在双腿之间夹个枕头会更舒服。

3.总想上厕所

由于怀孕，孕妈们的膀胱会受到子宫的压迫，这会导致频繁小解，另外孕妈们们紧张心理也会刺激膀胱，增加如厕次数，甚至导致膀胱炎。

为了防止这一情况，建议尽量保持轻松愉悦的心情，不要给自己太大压力，另外睡前也要少喝水、少进食，如果发现自己分泌物增加或是异常尿频，就要及时就医。

最后，孕妈们也要保持规律的作息和健康合理的饮食，绝不能忽视自己的睡眠问题，要及时发现及时解决。

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