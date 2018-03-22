有你的陪伴，宝贝会更聪明！

作为父母，首先要做的功课就是学会陪伴孩子。要知道陪伴能让孩子受益匪浅，而且也能让孩子更加聪明！

外国实验证明陪伴的重要性

国外曾有人以动物为实验对象做过实验，他们将动物分为实验组和对照组两组，实验组是刚出生的动物幼儿从妈妈身边带走，取而代之的是玩偶的陪伴，并由饲养员饲养。而对照组则是让刚出身的动物由妈妈养育。实验结果是，实验组的动物因为无法与“妈妈”进行互动，所以它的生活习惯、行为、交往都表现得很极端，在其长大之后也无法正常进行交配与生育，更恐怖的是有动物竟然把其刚出生的孩子虐待致死。与之相反，对照组的动物一切都正常。

所以，专家们得出结论：父母如果能够在孩子幼小时期给予更多的陪伴，那么对宝宝的成长将非常有利。

如何正确陪伴孩子？

那么，父母应该以什么样的方式陪伴孩子呢？

1.家长要与孩子常互动

曾有研究发现，如果家长能够花较多的时间去陪伴孩子，并且经常与孩子进行互动，那么能够使得宝宝的大脑得到极大提升，从而使孩子的各个方面都表现得很优秀。也就是说，父母与孩子的互动能够提升孩子的智力以及各方面的能力。比如，家长们可以陪孩子阅读课外读物，与他一起做手工，等等。

2.家长要给予孩子更多关爱

有研究发现，父母与孩子多接触，如与孩子拥抱，说一些关爱的话，这样能够增强孩子与父母的关系，就连孩子与父母两者的性格都会变得更加温和与开朗。

3.要多给孩子鼓励

实际上，父母的陪伴与鼓励是孩子成长中的最大动力，无论是在身体上还是心理上，都能给孩子带来巨大的慰藉。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)