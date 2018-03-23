重要提醒：这种网红玩具含硼砂，有剧毒！

最近一段时间，中小学生们流行玩一种“水晶泥”。这个东东名字很好听，但是用到的是含有剧毒的硼砂！各位家长一定要注意了！

前不久，江苏宿迁一名12岁的小奇的嘴里被同学塞了东西，之后肚子疼，被送医救治。据悉，小奇误食的就是“硼砂”。

3月12日晚，杨女士家8岁的女儿和1岁的儿子因为误用了装过水晶泥材料的杯子，出现严重呕吐等情况。

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所谓的“水晶泥”就是这个，又叫“史莱姆泥”“戳戳泥”。

只要取适量白色粉末也就是硼砂，加上水和液体胶水就可以DIY出来各种色彩鲜艳像果冻一样的成品。

虽然方法简单，但想要做的好看、软硬适中没那么容易，需要不断试验。很多家长反映，自家孩子迷上了史莱姆，把家里搞得乱七八糟。

但是，好玩又好看的水晶泥中含硼砂。一般为含有无色晶体的白色粉末，易溶于水。这是一种毒性较高的化学产品，人体摄入过多可引发多脏器的蓄积性中毒。世界各国多禁用其为食品添加物。曾有婴儿服食1克硼砂致死的病例。此类新闻并不是只有一例。

即便没有误食，也不安全。孩子玩的时候，若遇到皮肤破损或不小心用手碰到口腔粘膜，硼砂就会被人体吸收。要知道，人体吸收很快，但代谢出去却比较慢。当体内积蓄的硼砂达到一定量，会引起消化道相关疾病，比如食欲减退、影响营养吸收等。再有，孩子徒手接触此类玩具时，使用不当可致儿童化学烧伤、过敏、流鼻血、咽喉疼痛等。之前，英国有一名孩子曾因玩“水晶泥”造成烧伤，皮肤红肿，伴有严重脱皮情况。

然后这么“可怕”的“水晶泥”却在孩子中间流行开来。据记者调查，很多学校周边小卖部都有“水晶泥”在售。价格从几元到十几元不等，很多便宜货竟然还是三无产品。

即便外包装上标有厂家地址、使用说明书、注意事项等，但是其材料成分也含有硼砂，这是不争的事实。

东莞厚街日前已经在追查“毒硼砂”，已勒令多家商店下架“水晶泥”。

但上网搜，某宝上此类产品仍在售，很多家长买回家给自己孩子做手工。再次提醒各位家长，硼砂有毒啊，还不小，别再让孩子玩此类玩具了！

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