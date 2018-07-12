补精美食大盘点，男人们，开吃吧~

宝宝是在母亲体内孕育，所以很多人认为只要母亲营养供应到位，孩子自然就会健康聪明，但这只是其中一方面。事实上，男性也需要注意精子质量的提升，而通过食疗的方式，吃一些恰当的食物，就可以让精子更强壮。

这些食物，备孕男性要多吃

食物有禁忌，选择需谨慎。对于男性来说，维生素是必不可少的。维生素不仅是制造精子的成分之一，而且有助于保护男性生殖系统。尤其是维生素E，有助于防止生殖系统老化，还可以提升精子的活力，因此可以服用一些维生素E制剂。此外，诸如牛鞭、鸡肝、羊肾这一类食物含有某些促进精子生成的激素，备孕期间，男性可以多多食用。

微量元素也是不可或缺的一部分，男性私处含有大量的锌元素，这有助于保障睾丸健康和精子质量。在众多食物中，贝类食物的锌含量较高，可多多食用以保护生殖器官的安全。

土豆、燕麦、海产品中含有较多的镁元素，这一类元素可以促进男性的生殖力，而且对保护心脏、维持血压有着绝佳的效果，男性也可多多食用。

钙元素大家都不陌生，主要作用是保护骨骼，但除此之外还有助于精子成熟。因此含钙丰富的蛋类、豆类、虾皮等食物是补钙的绝佳选择。

精子的关键材料是蛋白质与精氨酸，补它们事实上就是补精子，那么该吃些什么呢？含有高蛋白质的食物主要包括瘦肉、牛肉等肉类食品，而豆制品、海参也含有较多的氨基酸。这些食物都有助于养肾补精，因此男性可以多多食用，但要注意过犹不及。

未准爸爸不能吃的食物

下面来了解一下男性的补精禁忌，下面些食物是万万不能接触的：

首先是酒类，其所含有的乙醇会影响睾丸健康进而导致生殖器官衰败；

其次是药物，有些药物会对精子产生伤害，可能会导致畸形儿，因此在孕前两至三个月内禁止用药；

紧接着是烧烤类，这一类食物含有对精子有害的毒素，不利于健康精子的产生。

有些人说一滴精十滴血，这一说法是过分夸张了，但是要知道，健康的精子是优生的前提，为了有一个健康的宝宝，一些准备不得不做，一些禁忌也不得不禁。你的所有付出，都会有所回报！

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