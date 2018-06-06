月子期间吃什么水果好？一篇看懂

水果富含各种维生素等营养，能够为人体提供其所缺的营养元素，因此水果经常会出现在人们的饭桌上。

坐月子期间，产妇可以吃些水果，以补充营养，恢复身体健康。但是很多水果是寒性的，不适合新妈妈，那么哪些水果比较适合月子期间吃呢？育姐向专家讨要了一份“白名单”：

木瓜

木瓜能够快速分解蛋白质，使其能够较快为人体所吸收。除了助消化的功效之外，木瓜还能够促进母乳的分泌，增加奶水。

香蕉

香蕉具有润肠功效，若女性坐月子时便秘可食用香蕉来通便。由于产妇身体比较特殊，在食用香蕉前建议要先用开水浸泡几分钟再食用。另外，香蕉对产后抑郁症有一定的治疗作用。

苹果

苹果因其富含纤维素，可以促进肠胃蠕动，促进消化减轻便秘问题，还有开胃的作用，能够增进产妇食欲。

红枣

红枣是促进女性产后恢复非常好的食物。它养血补气，可以改善产后体虚问题，能够加快产后身体恢复。另外，葡萄干也有补气血功效。煮粥时不妨放入适量的葡萄干或者红枣，味道更好。

猕猴桃

猕猴桃的维生素C很高，女性坐月子时食用猕猴桃能够获得大量维生素C，尤其是对部腹产的女性的恢复更加明显。另外，它还有解热的功效。

榴莲



榴莲虽然气味的存在感很强，但对于喜欢吃的人来说味道超级棒。榴莲营养价值很高，富含维生素C、维生素B族、脂肪酸等营养，能够为人体提供其所需的营养和能量，也有加强血液循环的功效。

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