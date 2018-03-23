只要做好这几点，能提升宝贝情商！

关于孩子的情商高低，虽然有遗传因素影响，但后天因素还是非常重要的。宝妈可以抓住后天环境因素来提升宝宝情商：

认识到孩子的情绪

不管孩子在自己面前做些什么，都是在表达自我。当孩子情绪不好时，宝妈们要接受并且认可孩子的情绪，问问孩子“宝贝，你是不是不开心”，这句话能让宝宝说出自己的想法，将情绪抒发出来，这样孩子才能放松自己的心情，让情绪得以平复。

正确表达，释放情绪

不管是大人还是孩子都会有情绪，有些人能很好地处理自己的情绪，但是有些人却难以把握。妈妈要教会孩子采用正确的方法来释放表达自己的情绪，当感觉到孩子情绪不好时，宝妈要认识到小家伙的情绪，同时告诉孩子“宝贝，你有什么不开心的事情说出来”来鼓励孩子表达自我，释放情绪。

教孩子有同情心

如今很多孩子，尤其是独生子女容易有霸道、自私的性格，这样对孩子日后的人际交往将会有不利影响。妈妈可以跟孩子说“宝贝，你这样做妈妈有点伤心，你想想如果别人也是这么做，你会有怎么样的感受？”，这句话可以教会孩子站在对方的角度去考虑问题，学会换位思考，有同情心，这样孩子才会理解别人，否则的话孩子就容易变得自私。

利用事实夸赞孩子

孩子是需要夸奖的，但夸奖孩子也需要技巧，不能当着孩子面前说你怎么好怎么棒。家长应该根据孩子做的事情，根据事实来夸赞孩子，比如跟孩子说上一句“儿子，你这次考得真不错，这与你平常努力认真有关，继续努力哦~”

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