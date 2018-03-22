诺一、夏天、苏芒女儿都是混血！然鹅颜值也差太多了吧

一说到混血，估计很多人跃入脑海的词语就是“高颜值”。毕竟，娱乐圈的典型代表不要太多，颜值高到让人忍不住想舔屏！

先来看看可爱的混血小朋友们：

诺一和霓娜

父母：刘烨&安娜(法籍犹太裔)

吴斐然

父母：吴彦祖&Lisa S(犹、法、中混血儿)

夏天

父母：夏克立(加拿大)&黄嘉千(中国台湾)

再大一点的星二代，还有：

张月亮

父母：张铁林&波兰籍前妻

姜一郎

父母：姜文&桑德琳(法国)

而明星本身颜值逆天的也不少：

男有陈冠希(四分之一葡萄牙血统)、费翔(中美混血)

女有张柏芝(四分之一英国血统)、李嘉欣(中葡混血)

……

他们有的偏亚颜，有的偏欧颜。年轻时都很漂亮，但整体上，偏欧颜的保质期要短，更容易衰老。

当然，也有一些例外。

比如钟丽缇的女儿们，似乎只有小女儿考拉继承了她的美貌。二女儿严子晴慢慢长开了，变漂亮了。

大女儿张敏钧虽然长得像妈妈，但不得不说远不如妈妈精致有味道。和钟丽缇年轻时相比，没有那么惊艳。

还有，龚琳娜和德国音乐人老锣的儿子

传奇女性邓文迪和前夫传媒大亨默多克的女儿

很多人表示难以欣赏苏芒女儿苏心遥的混血美。拍照角度不好，画面不是很美好。

有时候，也是蛮美的，大概因为混血身材很火辣。

……

看来，混血也是有风险的。不过，每个人的审美不一样，可能你欣赏不了，别人很喜欢。最后，再问一句你最爱哪位的混血美呢？

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