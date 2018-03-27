表扬姿势不对 也会害了孩子

每次说到这个话题，很多家长都不以为然：表扬还要什么姿势？多夸夸呗~难道表扬孩子还有错了？没错，不恰当的表扬确实是错的。（Emmmm，当妈当爸好难！）

从小到大，达妈非常反感被评价，即便是好的评价，比如人好、聪明等。究竟什么是人好、聪明，每个人的答案都不尽相同。而且，我们每个人不可能一直都人好、聪明，总有不好、愚钝的时候。

作为家长，我们在和孩子相处时一定要确保实现真正的沟通。大家不妨尝试另一种更棒的表扬方式，不仅可以促使孩子进步，还能增进感情。

想要做到这点，请记住著名的儿童心理学家海姆•G•吉诺特建议“描述，不要评价。要对待事件——不要赞扬品性。描述感受，不要评价孩子的性格；对成绩进行客观现实的描述，不要美化人。”

比如，孩子这次考试成绩不错。

错误做法：你真聪明，这次考得不错。下次继续努力，争取考X名。

孩子os：这次考得不错是人品大爆发，还想让我考X名，大人真不知足。

正确示范：你考了XX分/X名，看得出来你这段时间很努力，我真为你骄傲。

孩子os：我的努力得到肯定，我为自己感到骄傲。

再比如，孩子某天心血来潮，把自己房间收拾得很整洁。

错误做法：哎呦，你可真厉害！

孩子os：太浮夸了，一点诚意都没有。

正确示范：我喜欢你这么布置房间、摆放东西，看上去很美观、整洁。

孩子os：我还是挺能干的嘛~

看看这，表扬方式不同，效果是不是很不一样。所以，千万不要还一个劲儿评价孩子的人品、性格了，这可能会让孩子不快，而且没有安全感。不如描述孩子的努力、成就以及你的感受。如何更具体一点，斯坦福大学教授卡罗尔·德韦克这么建议“对孩子的表扬一定要具体明确，要表扬过程而不是结果，比如他的努力、专注、坚持、创意、策略等等。”

对于孩子来说，这样的称赞才是有益的、安全的。而这对于构建孩子的精神世界有积极意义。孩子受到肯定，比如我受人喜欢、欣赏或我很能干，会在心中给自己点赞，然后默默重复，极大影响了他对自己和周围世界的看法。

很多家长在后台曾问我，为什么自己常表扬孩子，但却削弱的孩子的好行为。这很可能是因为你总是说“ 你好聪明！”“你真厉害！”“你好棒！”……但孩子不可能一直表现那么好，有时候可能会不那么厉害，甚至有点笨笨的。慢慢地，孩子会怀疑自己，当然也会怀疑你。

所以，请现在开始，请改变你表扬孩子的方式吧！

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