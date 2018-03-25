北鼻的良好性格，由孕妈决定！

一般来说，性格好的孩子无论是在学业还是在未来的工作中都能胜人一筹。那么如何拥有一个良好性格的宝宝呢？这就需要你从孕期就开始努力了！

孕妈的情绪影响宝宝性格

孕期，随着胎龄的增加，胎儿会感受到妈妈的情绪。如果妈妈心情好，宝宝心情也会好，但如果妈妈心情不好，宝宝也会变得躁动不安，缺乏耐性。因此，孕妈在心情不好时要及时调整：

1.减少工作量

工作压力会让人变得心烦气躁，所以上班族妈妈要适当减少工作量，这对稳定情绪有很大帮助。

2.放松训练

当心情不好时，孕妈可以进行放松训练，这样有助于缓解紧张情绪，改变心情。

3.做自己喜欢做的事

女性在孕期可以做些自己喜欢的事，这样可以让心情变得愉快。但是以健康为前提，比如做家务、做按摩、听音乐。

4.找朋友倾诉

孕妈心情不好，不但会影响胎儿性格还会导致自身免疫力下降。因此，孕妈在心情不好时，可以找个人倾诉，平复心情。

5.多吃新鲜蔬果

蔬果不仅营养价值高，还含有特殊的香味，这能改善孕妈情绪，心情变得平静。

6.看喜剧或是喜剧书籍

可以看看喜剧或是喜剧书籍，这不仅能调节情绪，还能舒缓神经。

家庭环境影响宝宝性格

宝宝性格养成除了跟妈妈心情有关以外，还跟家庭环境有很大关系。如果所处的家庭环境总是吵闹不止，对宝宝的成长无益。在怀孕期间女性的情绪会变得不稳定，一旦发生争吵，准爸爸要做到以下几件事：

1.放低音量

当两人意见不统一争吵辩论时，夫妻双方要降低音量，这样不仅能避免争吵进一步的升级，还能让胎儿情绪不受到影响。

2.马上隔离

夫妻双方吵闹不愉快时，一方可以离开，这样可以让双方都冷静下来，避免争吵进一步扩大。

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