孕妇发烧非小事，赶紧就医！

倘若怀孕期间不小心感冒发烧，很多孕妇都会担心是否会影响宝宝。淡定，亲爱的，深呼吸，保持冷静，看看下面的文章，你会知道该怎么做：

发烧对宝宝有什么影响

一项关于动物胚胎的新研究表明，怀孕初期的发烧和出生时心脏和颌骨缺损的风险增加之间存在着联系，不过这还需要进一步的研究来确定发烧本身是否会增加人类出生缺陷的风险。如果你在怀孕的前三个月，发烧超过38.5度，一定要马上去治疗，这可能有助于防止发育中的胎儿出现短期和长期的并发症。

孕妇发烧的原因

发烧通常是由尿路感染和呼吸道病毒引起的，但也可能是其他感染。

怀孕期间发烧的常见原因包括：

流感。

肺炎。

扁桃体炎。

病毒性胃肠炎（胃病毒）。

肾盂肾炎（肾感染）。

孕妇发烧的症状

呼吸急促

背部疼痛

发冷

腹部疼痛

脖子僵硬

tip：食物中毒

食物中毒也可能是发烧的罪魁祸首。食物中毒通常是由病毒或者细菌引起的。你可能也会经历腹痛、恶心和呕吐。腹泻和呕吐在怀孕期间尤其有问题，因为它们会导致脱水、宫缩和早产。必须补充因呕吐和腹泻而丢失的重要电解质。在某些情况下，脱水会非常严重，血压变得不稳定，需要住院治疗。

是否能自行退热

即使孕妇认为在发烧后还能正常工作，最好还是谨慎行事，无论如何都要去看医生，因为怀孕期间发烧是不正常的。如果你实在看不了医生，而此次发烧是由病毒性疾病引起的话，那么水和泰诺通常足以恢复正常。但是，如果病原体是细菌，则通常需要抗生素。注意，孕妇不应服用阿司匹林或布洛芬。无论如何，还是建议你去看医生，接受适当的治疗。

如何预防发烧

对于成年人来说，高于38度的口腔温度就是发烧。避免发烧的最好办法是经常洗手，防止感冒或流感引起发烧。建议远离病人，并注射流感疫苗。

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