培养儿童思维 记住这几招就行了

对于正在成长发育的孩子来说，他们还处在思维培养的重要阶段，而思维是智力的核心，思维培养关乎到孩子未来的学习和工作，那么家长该怎样培养孩子的思维呢？

打开孩子的思维

打开孩子的思维，让他全方位思考，不要局限于一种模式，要知道思路开阔很关键。首先让孩子学会逆向思考，用惯性固定的思维方式可解决不了问题，但是换一种思考方式就可能柳暗花明。所以当孩子学习上遇到难题事，不要任由他放弃，而是引导他学会换一种思路，换一个环境，换一个空间寻找正确的思路。

培养思维灵敏性

家长在指导孩子做作业的时候，不妨让孩子自己寻找总结其中的规律，琢磨其中的奥妙，这样孩子还可以体会到做完难题的喜悦和成绩感。另外，也可以让孩子充分发挥自己的想象力尝试一题多解，可以找到更为简单易懂的解题方法。同时也不要忽视孩子的思维条理性培养，比如孩子做题要学会条理清晰地分步骤完成作业，制定学习计划等等。

思维训练要有深度

古语说的好：书读百遍其义自现。但书不仅仅要读得多，更要思考体会其中蕴含的道理，只读不思考理解就会停留在表面，这样只是在做无用功，读书是要深思多问，有自己独特的见解。所以要让孩子学会思考，跟孩子多做一些交流，引导他去感悟，做一些有深度的训练。有思维并不代表思维就是正确的，有时候也可能会走很多弯路，所以家长在注重结果的同时也不要忽略思维的过程避免孩子走弯路。

家长培养孩子思维要张弛有度，让孩子在被培养的过程中能够体会到思维的重要性和乐趣，激发孩子想象力和创造力，充分发挥自己的思维能力，为以后的工作生活奠定坚实的基础。

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