避免发育迟缓，这几件事准妈要做好~

生活中，有的孕妇被发现有胎儿发育迟缓的问题，倘若这一问题不重视，不去解决，那么会严重影响胎儿的健康，甚至会带来不可磨灭的伤害。接下来，就让我们深入了解“胎儿发育”的问题：

胎儿发育迟缓的几种原因

1.胎儿因素

因为遗传因素，导致胎儿患上先天性疾病或是染色体病史；有些则是因为多胎，在竞争环境下，导致自身发育迟缓。

2.孕妇因素

有些女性在孕期患上某些并发症，影响到胎儿正常发育，还有些是因为孕妈不良的生活习惯导致。

3.胎盘脐带因素

胎盘供给营养给胎儿，一旦胎盘出现问题，那么会导致胎儿出现发育迟缓情况。

避免胎儿发育迟缓，孕妈应这样做

1.改变不良的生活习惯

有的女性在孕前就有吸烟喝酒的习惯，在孕期也没有戒掉，这些都会造成胎儿发育迟缓。所以为了胎儿健康，孕妈要戒烟酒，同时保证睡眠充足，这样可以改善胎盘的血液供应，改善胎盘循环。

2.加强营养

想要让宝宝健康发育，那么孕妈咪就要加强营养，建议在孕期多吃新鲜的蔬果，多吃富含高蛋白的食物，务必要荤素搭配，以保证胎儿营养均衡。

3.医治孕期疾病

倘若有妊娠高血压、妊娠糖尿病等病症时，孕妈要及时去医院积极治疗，以保证身体达到最佳状态，保障宝宝的健康发育。

4.定期产检

孕期需要定期去医院进行产检，这些检查可以帮助医生跟踪胎儿在宫内生长发育情况，一旦出现异常，能及时进行干预措施。

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