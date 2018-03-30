铅笔插入女儿眼睛 宝妈情急之下拔出酿大祸

作为家长，一定要具备一定的急救知识，以免给孩子造成更大的伤害。还有，发生意外时请务必保持冷静和理智！

铅笔插进女儿眼睛，宝妈情急之下自行拨出

前段时间，6岁的娜娜（化名）自己在房间里写作业。娜娜妈妈突然听到女儿哭声，赶紧过去查看，没想到一直铅笔插入女儿的眼睛里。娜娜妈妈吓坏了，情急之下顺手就把铅笔拔了出来。

没想到这一下坏事了，笔芯断在了娜娜眼睛里。她赶紧打120，把孩子送医，但由于当地医院无法救治，又紧急送往协和医院。

笔芯断在眼眶和颅内，情况危急

根据CT显示，铅笔从眼眶、眼球中间插入，所幸没有伤到神经。但是由于娜娜妈妈操作不当，笔芯断成2截，一截断在眼眶内，一截则插进颅内。另外，眼内、颅内还有很多笔芯碎屑、木屑、胶皮。

情况很危急，但是，由于笔芯和其它碎屑非磁性，术前难以精准定位。而原本娜娜可以通过神经内镜的方式处理，但由于她妈妈不当操作，创口组织肿胀严重，内镜难以深入。

接诊的协和医院神经外科符荣教授非常慎重，特意咨询了眼科姜发纲教授。二人反复商量，制定了周密的手术方案：决定采取开颅手术，在显微镜下先找到颅内的一截断芯，再打开眼眶上壁进入眼睛找到另一截断芯。

开颅取出断芯，手术很成功

事发后第二日，娜娜接受了开颅手术。开颅后专家发现，之前通过CT以为是笔芯的碎片，实际上是一截碎骨片。铅笔插入已经把眼眶上壁顶开，导致粉碎性骨折，正好卡在眼眶和头颅交界处。由于不能硬拔，专家先用高速磨钻将笔芯四周的骨片磨断，才把断芯完整取出。接下来，进行眼眶内探查，顺利找打了另一截断芯。至于散落的各种碎屑，也被一一清理取出。

这次手术一共耗时3个多小时，很成功。术后第5天，娜娜已经可以睁眼。之后，随着伤势痊愈，她的视力恢复很快，没有出现重影、睁眼困难等情况。现在，娜娜已经可以正常用眼。

娜娜的情况很惊险，幸好遇到了妙手回春的医生。

近年来，异物插进孩子身体意外频发。2015年曾有一个孩子同样是异物插进眼睛，虽经多方抢救还是没能挽回他的生命。希望大家警惕！

专家提醒，若不小心出现此类意外，千万不要自行拔出异物，而应尽量保持原状就医！

此外，除了筷子、勺子、刀叉等餐具，还应让小宝宝远离以下“凶器”：圆规、三角板、尺子、各种笔、温度计、502胶水等；桌角、石块等硬物;干燥剂；洗衣粉、84消毒液、洁厕灵等日常化学制剂等。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)