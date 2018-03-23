来点干货：怎么远离产后抑郁

妈妈从怀孕就开始在“受罪”，怀孕期间有孕吐、腰酸、生病不能吃药等痛苦，生产时有分娩的痛苦，产后还有照顾孩子的劳累等等。尤其是在照顾孩子上，很多妈妈都会觉得自己累瘫了，甚至觉得自己产后抑郁了。通常情况下，新妈妈产后抑郁是因为照顾孩子太累了，从而导致新妈妈的胡思乱想。

带孩子比怀孕辛苦多了，这点很多人都不了解。在照顾新生儿时妈妈们基本没有睡好过一次觉，在睡眠不足的情况下妈妈们就会沮丧，如果没有及时得到治疗，那么就会导致产后抑郁，就会产生不良的影响。

新妈妈在照顾新生儿产生不良情绪时，一定要及时解决，否则产后抑郁就麻烦了：

向好友倾述

向他人倾述是宣泄不良情绪的最好方法之一，所以新妈妈们在感到烦恼时一定不能压抑着，而是向丈夫、好友等倾述，说出自己心中的不愉快能够使自己得到释放。或者可以向有经验的妈妈讨经验，向她们学习如何化解痛苦，找到照顾孩子的正确方法，这样做能够避免产后抑郁。

与家人共同照顾孩子

有些新妈妈在孩子生下来以后就独自一人照顾孩子，独自照顾孩子的后果就是自己累坏，心情抑郁。所以一定要学会与家人共同照顾孩子，减轻负担，避免过度劳累而心情烦躁。经济条件宽裕的话，可以请月嫂来帮忙照顾孩子，这样新妈妈的压力将会大大减少，心情也不会沉重了。

养成良好的饮食习惯

健康的饮食能够为新妈妈补充营养，恢复体力，使自己拥有足够的精力去照顾孩子。新妈妈们还可以食用一些能够预防产后抑郁的食物，如牛奶，蜂蜜等富含蛋白质的食物，减少新妈妈们的沮丧。

合理运动

运动也是减轻压力的方法之一，新妈妈在照顾孩子的空闲时间里可以做一些适当的运动，舒缓自己的压力，如散步。值得注意的是，新妈妈的运动量一定要少，不能过度，否则只会加剧自身的劳累，更加影响心情。

除了以上解压的方法，新妈妈们还可以利用自己的兴趣来转移自己的注意力。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)