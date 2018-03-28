儿子走丢19个小时妈妈才报警 原因让人汗颜

前不久，山东济南一民警执勤时“捡到”一个走失的小男孩。没想到时隔19个小时，孩子妈才出现……

事发当日，民警泉城广场泉标附近碰到独自一人的小男孩，于是陪着孩子在原地等，但一直无人前来认领。

为了帮小男孩子尽快找到家长，民警调取监控查看。与此同时，网友们也伸出援手，在朋友圈转发消息。

小男孩很不安，民警就一直抱着让他安心睡。

但是，整整一夜过去了，全市接警平台并没有接到小男孩的报警信息，大家非常担忧。难道孩子是家长故意遗失？孩子父母出事了吗？

就在大家心急如焚的时候，第二日中午，距离发现孩子走失已经过去了19个小时，一名女子报警了。经过民警调查，确实该名女子就是孩子的妈妈。

据悉，这名宝妈自己带孩子乘火车到济南看花灯，之所以迟迟不报警是不敢，因为孩子没有上户口，自己一个人寻找一夜无果后才慌忙报了警。

不得不说，这名宝妈心很大啊。19个小时啊，如果孩子不是一段哦民警或好心人，而是遇到了坏人，那么这么长时间足够他带孩子消失了！再如果孩子没被人发现，而是自己一个人溜达，走到河边、马路边，后果也不敢设想！还好，小男孩遇到了民警。

这里也再次提醒大家，若是孩子不小心走失了，请务必第一时间报警，不要有所顾忌不敢报警，也千万不要等到24小时后才报警。

在报警的同时，可以采取“十人四追法”：1人在家等待以备孩子自己回家，4个人分别沿着大路4个方向尽快寻找，4人到附近的车站寻找，1人报警并在派出所等消息。一般情况下，寻找范围在孩子丢失地点2公里以内为主。

另外，还可尽快通过网络、广播、电视等方式发布寻人启事，发动网友帮忙。

早报警，早积极寻找，孩子才能更安全！当然，最重要的是保护好孩子，尤其是外出时一定要确保孩子一直在自己的视线范围内。

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