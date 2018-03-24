做到这几点，造人不再难！

很多夫妻备孕将不成功归结到身体因素，其实也有很大一部分原因是心理和方法上的不对。其实想要成功造人并不难，只要做到这几个方面就能提高成功率哦~

1.不要怀疑自己

有些备孕夫妻因为年龄比较大，所以就会怀疑自己还能不能怀孕。还有些备孕半年没有怀上，就会怀疑自己是不是身体有问题等等，这都是不自信的表现。大家可以改变备孕计划，尝试一些别的方法，倘若超过一年仍未成功，那么再去医院检查。

2.合理锻炼

备孕期间，夫妻双方要合理锻炼。女性朋友可以多散散步、做做有氧运动；男性朋友可以做俯卧撑，多吃富含锌类的食物。双方一定要调整好心态，缓解各方压力。

3.调整好饮食结构

在备孕期间，一定要吃早餐，还要吃好，女性朋友可以喝一杯豆浆，调节内分泌，黑豆、瓜子等都可以促进排卵，在饮食上务必要做到营养均衡。

4.调整性爱时间

精子在女性体内存活的时间一般也就1-2天左右的时间，所以为了让精子与卵子能够更好地相结合，各位一定要了解自己的排卵期，可以不断进行排卵试纸测试，找到准确的排卵时间，安排和丈夫同房。

最后要提醒大家，杜绝不良的生活习惯，比如经常熬夜、吃辛辣食物，如此才能为宝宝的到来准备一个更好的身体环境。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)