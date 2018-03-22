过敏啊过敏，别来纠缠我的娃！

春季是过敏的高发期，过敏虽然常见，但很多父母对于宝宝过敏不适往往会不知所措，接下来就让我们深入了解“宝宝过敏”：

宝宝过敏的症状

宝宝经常揉眼睛、流鼻涕、打喷嚏；经常湿疹，皮肤瘙痒；多汗、多动、容易感冒、夜里容易惊醒；哭的时候眉毛部位发红；孩子下睑有青眼圈；有家族病史。

如果你的宝宝超过上面三种症状，那就说明宝宝非常容易过敏，需要及时去医院进行诊断。

宝宝过敏怎么解决

宝宝出现过敏情况之后，家长应第一时间带宝宝去医院检查治疗。服用抗过敏药物时要在医生的指导下服用，以免引发消化道或是呼吸道过敏。

如何预防宝宝过敏

1.奶粉过敏的宝宝最好食用低敏奶粉

有些宝宝对于某类奶粉会产生过敏反应，建议家长给宝宝选择低敏奶粉，但是这类奶粉需要在医生的指导下食用

2.科学添加辅食

坚持母乳喂养：0-6个月大的宝宝要坚持采用母乳喂养的方式，这样可以提高宝宝的抵抗力。家长需要注意的，如果条件允许，那么要持续到宝宝1岁。

注意辅食品种的选择和添加顺序：在添加辅食时，要注意顺序，首先给宝宝吃易消化且不会产生过敏反应的食物，如米糊，之后给宝宝吃富含维生素和纤维素的蔬果，最后再给宝宝吃鱼、鸡蛋、肉类等食物。

3.远离过敏原

有些宝宝属于过敏性体质，只要碰到宠物，毛绒玩具，油漆、涂料或是吃某些富含蛋白质食物（海鲜、牛奶）就会引发过敏反应。因此，家长要让宝宝远离这些过敏原或是食用这些食物。平常要多带宝宝去户外锻炼，增强宝宝体质。

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