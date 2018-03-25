盘点影响“孕气”的十大因素

如今，很多女性身体出现了亚健康，有些女性的生育力更是大大折扣，那么究竟是什么原因造成生育力降低呢？

1.不良的性生活习惯

部分女性在进行性生活时，不爱卫生，导致感染细菌，从而患上盆腔炎症，引发不孕。

2.精神压力过大

处在育龄段的女性工作、生活压力都比较大，长时间处在这种状态下，内分泌变得紊乱、月经出现失调、甚至出现排卵障碍，这些都会影响女性生育力。

3.多次人工流产

如果是多次人流，那么很可能会引发女性妇科炎症、输卵管发炎堵塞，最终引发不孕。而且多次人流会导致子宫内膜变薄，就算怀孕也容易出现流产或是胎儿发育不良等情况。

4.喝酒

不建议女性备孕期间喝酒，如果要喝酒，最好不要超过一杯，因为喝酒过多会增加卵巢早衰的机率。

5.吸烟

不管是吸烟还是被动吸入二手烟都会导致女性体内荷尔蒙分泌出现紊乱，DNA受损，影响女性生育力。

6.年龄

随着年龄的增长，卵子质量也会逐渐降低，最终影响生育力。

7.咖啡因

很多女性都喜欢喝咖啡，适当喝咖啡没问题，但如果喝的太多，摄入过量的咖啡因，那么就有可能影响女性生育力。

8.盲目减肥

很多女性为了拥有漂亮身材，会采用节食的方法减肥，这样容易导致营养不均衡，体内微量元素缺乏，内分泌出现紊乱、月经不调或是排卵停止等情况。

9.过度肥胖

很多女性比较肥胖，造成的结果就是体内内分泌平衡遭到破坏，影响到正常排卵。

10.妇科炎症

入科炎症如果得不到及时治疗，那么将会阻扰精子的前进，影响“造人”进程。

如果想要自己有好的生育力，那么在日常生活中就要多加注意，合理饮食，均衡营养，保证睡眠充足，多运动，以提高孕气。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)