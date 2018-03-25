关于母乳喂养 这几个真相你一定不清楚

只要提到母乳喂养，相信你的身边一定会有人给过各种建议。不过，下面这几个真相，恐怕你一个都没听过，一起来看看吧：

你要吃得好点

因为宝宝要从母乳汲取营养，所以你吃得好并不单单能生产高质量的乳汁，更能维持你自己健康和能量。你可以通过服用维他命制剂来填补营养空白，这类维生素通常含有较高的钙、维生素D和铁元素。

肚子可能有点痉挛

这感觉就像痛经一样，幸运的是，它只会持续几天。荷尔蒙会触发催乳、催产素，使子宫收缩到正常水平，从而降低子宫出血的风险。虽然这很不舒服，但是抽筋是你身体正在康复的标志。

乳汁看起来不像牛奶

这是因为母乳的成分会改变，以满足宝宝的营养需求。特别是一开始，你会产生一种粘稠的，黄白色的初乳，这种奶水富含蛋白质，对宝宝很重要。

漏奶

都是荷尔蒙的锅，任何让你想起孩子的事情，比如说出宝宝的名字，谈论宝宝，甚至听到另一个婴儿的哭声，都会让身体释放出催产素，让你漏奶。

房事不顺

母乳喂养的妈妈体内的雌激素水平往往较低，这可能导致阴道干涩。

护理工作很无聊

每次喂养往往会长达一个小时，而婴儿需要每隔几小时喂食，这会让你很累，也会让你很烦。

乳房疼痛

乳头可能会感到疼痛，首先是因为它们从来没有过这种程度的刺激，但如果你痛苦地扭动身体，情况可能会更糟。

老公可能会很喜欢你

你可能会觉得自己像一头奶牛，但很多男人认为，他们的妻子在扮演母亲的角色时非常性感——还有什么比喂养宝宝更有母性呢？

母乳喂养是一段幸福的体验

看着孩子躺在你怀里，这感觉太让人幸福了，你会感到平静和安宁。催产素的激增带来了一连串良好的情绪，而且催乳素(另一种涉及母乳生产的激素)的释放，会让你在喂养后感到昏昏欲睡。

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