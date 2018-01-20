麻麻必修课：如何营造有爱的家庭氛围

每个父母都希望能够为孩子创造一个良好的家庭生活，让孩子健康、快乐的长大，可是具体要怎么做呢？从小的方面来讲，避免苛刻的判断或批评，积极倾听对方，找到表达爱意和欣赏的小方法对于创造良好的家庭生活很有效果。

尊重家人

当有人发表意见时，不要在发言结束之前解散或打断他们，保持开放，尊重的沟通渠道将有助于你的家庭建立信任和加强家庭成员之间的联系。例如，不要在家庭成员表达意见的时候嘲笑他们，尊重对于每个人来说都很重要。

积极倾听

积极的倾听表示你正在关注并且很在意对方的想法，在倾听的时候要与他们进行目光接触，或者点头，在适当的时候说“我明白”。注意，倾听的时候要注重听，而不是计划下一步要说什么，在别人说完之前不要给出建议或意见。此外，主动聆听意味着在与某人交谈时要放下手机，以表示你的尊重。

经常表达爱意

在日常生活中除了说“我爱你”之外，还要找到一些具体的方式来表达你对彼此的关心，比方说在对方忙碌的时候给他端一杯水，早起的时候说一句“晚安”，这些行为虽然微不足道，但是却可以表现出彼此之间的关心和爱意。

每周家庭聚会

父母其实可以规定每周中的某一天不允许看电视或者手机等电子产品，而进行面对面的交流，话题可以是随意的，目的是鼓励大家自由交流，感觉舒适就好。也可以在聚会的时候问一些问题，例如：“本周发生在你身上的最有趣的事情是什么？”、“这周遇到了什么样的困难？是否需要帮助？”等等。爸爸妈妈需要尽你所能确保每个人都平等参与，让幼儿和青少年积极参与可能是困难的，但尽量保持对话流畅。

此外，如果能够留出时间进行正常的家庭活动，对于增进家庭成员之间的感情来说是很有好处的。定期活动可以包括骑自行车，散步，或玩纸牌或棋盘游戏。如果可能的话，每周至少要有一个下午或晚上进行家庭活动。相信只要用心经营，你一定可以拥有良好的家庭生活。

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