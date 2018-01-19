有对坑娃的父母是怎样的体验，已笑喷！
都说熊娃坑爹妈，但是有的爹妈坑起娃来，可要轻车熟路多了…各位宝爸宝妈，你们坑过娃吗？你们见过爱坑娃的父母吗？看看广大网友眼中的坑娃爹妈，是怎样一幅画风吧~~~
娃满周岁了应该，
某日老公睡到下半夜，
半梦半醒的嘀咕着：
今天的枕头怎么这么软？？
一摸，
丫头屁股上睡了半夜…
侄儿一岁多，
处于走路蹒跚的阶段。
某天，
我弟拿腿轻踢着侄儿的肚子逗他儿子，
逗得侄儿格格格直笑，
一副其乐融融的场景，
我在旁看着逗比的弟弟，
对他能成为如此慈父深感欣慰。
如果不是他一脚将侄儿踢飞撞在桌子上，
如果不是弟妹立马飞身踢了他一脚再给他一拳，
这其乐融融的场景应该还能持续十分钟……
半夜睡的迷迷糊糊的，
感觉儿子一个人上洗手间，
一会传来哭声，
我赶忙跑过去看看，
他一边哭一边说：
“我没看见墙就撞上了，好疼！”
我给他揉了揉：
“你疼估计墙也疼，你俩互相道个歉去睡觉吧，好困哦！”
儿子听完也不哭了，
看了看墙，
一脸懵逼的回去睡觉了…
小李小时候不爱学习，
天一黑就打盹，
他爹恨铁不成钢，
让他头悬梁锥刺股，
可是他家房顶是空心板搭的，
没有梁，
最后，
他爹给他悬在吊灯上….
第二天小李没有来上课，
听说他脑震荡…
婚礼的前一天举行单身趴，
一个个都喝趴下了，
离老婆家近，
就直接住老婆家了.
第二天匆忙赶回家，
一进门就听见老妈哀怨的说:
“婚礼都没举行呢，家里的猪就没了…”
弟媳有事表弟带着他闺女来开晨会，
我刚要安排工作，
小侄女拿着奶瓶跑过来用手指着奶嘴说：
“姑姑，我家有很多像这样的泡泡。”
同事小李逗她说：
“那你有没有让爸爸给你吹泡泡玩啊。”
侄女道：
“爸爸说这个泡泡只有他能玩。”
……
诶诶安主任（表弟），
你别走，会还没开完呢！
今年 7 月初我眼睛做手术。
我爸妈来陪我，
做完手术大概 12 点左右，
俩人一商量，出去逛街了。
留我一个人在医院，
眼睛疼的不停留眼泪。
你说逛就逛吧，
回来还说，
就她老公好，陪她出去玩。
……
我要去找我亲妈…
小时候换牙，
因为是第一次发现牙齿有点晃动，
就时不时的用手摇一摇门牙，
爸爸看到就伸手帮我摇了下牙齿，
他拇指一推，牙掉了，
而我一点感觉也没有 …
你说坑不坑，神不知鬼不觉牙齿就掉了…
妥妥的我爸！
楼主还处于不会说话不会走不管是啥都往嘴里搁的小时候，
家里要浇麦地，
我爸在提水时发现了一只蛤蟆，
注意！是蛤蟆！！
然后顺手就给坐在地头的我了，
他就去忙了！
后来还是村里一个大婶跑去告诉我妈说：
“快去看看你家闺女啊，在吃蛤蟆呢，都咬出血了！!”
等我妈跑过去时那蛤蟆还在我嘴里挣扎呢，
把我爸好一顿削。
忍不住也想说一条。
家里农村的，厕所在外面。
小时候我三四岁的时候，
我妈晚上想去上厕所，
一个人又害怕，
我爸就说陪我妈一起去。
卧槽，有木有考虑我的感受？
一个三十岁的女人怕黑，
剩下小的就可以不考虑了是吧，
我T M 也怕啊！
结果就是我妈在上厕所，
我和我爸蹲在外面一起等着，
还把我甩得远远的…
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