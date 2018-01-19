有对坑娃的父母是怎样的体验，已笑喷！

都说熊娃坑爹妈，但是有的爹妈坑起娃来，可要轻车熟路多了…各位宝爸宝妈，你们坑过娃吗？你们见过爱坑娃的父母吗？看看广大网友眼中的坑娃爹妈，是怎样一幅画风吧~~~

娃满周岁了应该，

某日老公睡到下半夜，

半梦半醒的嘀咕着：

今天的枕头怎么这么软？？

一摸，

丫头屁股上睡了半夜…

侄儿一岁多，

处于走路蹒跚的阶段。

某天，

我弟拿腿轻踢着侄儿的肚子逗他儿子，

逗得侄儿格格格直笑，

一副其乐融融的场景，

我在旁看着逗比的弟弟，

对他能成为如此慈父深感欣慰。

如果不是他一脚将侄儿踢飞撞在桌子上，

如果不是弟妹立马飞身踢了他一脚再给他一拳，

这其乐融融的场景应该还能持续十分钟……

半夜睡的迷迷糊糊的，

感觉儿子一个人上洗手间，

一会传来哭声，

我赶忙跑过去看看，

他一边哭一边说：

“我没看见墙就撞上了，好疼！”

我给他揉了揉：

“你疼估计墙也疼，你俩互相道个歉去睡觉吧，好困哦！”

儿子听完也不哭了，

看了看墙，

一脸懵逼的回去睡觉了…

小李小时候不爱学习，

天一黑就打盹，

他爹恨铁不成钢，

让他头悬梁锥刺股，

可是他家房顶是空心板搭的，

没有梁，

最后，

他爹给他悬在吊灯上….

第二天小李没有来上课，

听说他脑震荡…

婚礼的前一天举行单身趴，

一个个都喝趴下了，

离老婆家近，

就直接住老婆家了.

第二天匆忙赶回家，

一进门就听见老妈哀怨的说:

“婚礼都没举行呢，家里的猪就没了…”

弟媳有事表弟带着他闺女来开晨会，

我刚要安排工作，

小侄女拿着奶瓶跑过来用手指着奶嘴说：

“姑姑，我家有很多像这样的泡泡。”

同事小李逗她说：

“那你有没有让爸爸给你吹泡泡玩啊。”

侄女道：

“爸爸说这个泡泡只有他能玩。”

……

诶诶安主任（表弟），

你别走，会还没开完呢！

今年 7 月初我眼睛做手术。

我爸妈来陪我，

做完手术大概 12 点左右，

俩人一商量，出去逛街了。

留我一个人在医院，

眼睛疼的不停留眼泪。

你说逛就逛吧，

回来还说，

就她老公好，陪她出去玩。

……

我要去找我亲妈…

小时候换牙，

因为是第一次发现牙齿有点晃动，

就时不时的用手摇一摇门牙，

爸爸看到就伸手帮我摇了下牙齿，

他拇指一推，牙掉了，

而我一点感觉也没有 …

你说坑不坑，神不知鬼不觉牙齿就掉了…

妥妥的我爸！

楼主还处于不会说话不会走不管是啥都往嘴里搁的小时候，

家里要浇麦地，

我爸在提水时发现了一只蛤蟆，

注意！是蛤蟆！！

然后顺手就给坐在地头的我了，

他就去忙了！

后来还是村里一个大婶跑去告诉我妈说：

“快去看看你家闺女啊，在吃蛤蟆呢，都咬出血了！!”

等我妈跑过去时那蛤蟆还在我嘴里挣扎呢，

把我爸好一顿削。

忍不住也想说一条。

家里农村的，厕所在外面。

小时候我三四岁的时候，

我妈晚上想去上厕所，

一个人又害怕，

我爸就说陪我妈一起去。

卧槽，有木有考虑我的感受？

一个三十岁的女人怕黑，

剩下小的就可以不考虑了是吧，

我T M 也怕啊！

结果就是我妈在上厕所，

我和我爸蹲在外面一起等着，

还把我甩得远远的…

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