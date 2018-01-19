如何判断宝宝耳部感染？98%的妈妈都不知道

咽鼓管可以将中耳连接到咽喉后部，有助于平衡压力。但喉咙连同鼻子，则是细菌的湿润滋生地。因为婴儿的咽鼓管短小，更容易窝藏喉咙和鼻子分泌物以及细菌、并且很容易就通过咽喉管进入中耳。任何被困在空腔中的液体（如中耳）都是细菌生长的媒介，因此许多幼儿经常出现耳部感染。

正确治疗耳部感染很重要

孩子的听力取决于耳膜和中间结构的适当振动。反复感染会损害耳膜，而反复积液会衰减振动，这都将影响听力。这就是为什么要认真对待耳部感染，特别是当宝宝正在学习说话的时候。周期性听力丧失会导致言语延迟甚至语言问题，从而影响到他以后的学业表现。

如何发现耳朵感染

高温下不会常伴耳部感染，你可以放心，除非你有更严重的呼吸道感染。中耳感染通常伴随着感冒，所以鼻子出来的杂物常常反映出耳朵里发生了什么。常见的情形是，孩子先出现水样鼻涕，几天后呈现为黄色或绿色的浓厚鼻涕。

如果婴儿在夜间频繁地醒来，并且似乎感到疼痛，特别是随着寒冷的加剧，那么这也是一个危险信号。当被感染的液体对耳膜施加压力时，他可能不想躺在床上睡觉或睡觉，这通常意味着潜在的窦道或耳部感染。

孩子耳部感染要看医生吗

拽耳朵不一定是耳朵感染的信号，可能是出牙或婴儿只是发现了自己的耳朵，喜欢拉它们。然而，如果宝宝感冒了，特别是流鼻涕或流泪，并不时拉拽耳朵，问题可能不是出牙而是耳部感染，建议此时要带宝宝去就医。

如何预防耳部感染

1.母乳喂养：母亲的乳汁会增加婴儿免疫力。

2.防止过敏原：刺激物会引起鼻腔和中耳的液体分泌。因此，禁止大人在婴儿周围吸烟！

3.奶嘴：研究表明使用安抚奶嘴的频率和耳部感染存在相关联系。

4.提高免疫力：水果、蔬菜和海鲜已被证明能改善婴儿的免疫系统。

不过，各位可以放心的是，随着宝宝的成长发育，咽鼓管会变得更长更窄更敏感，这使得中耳中细菌和液体的聚集变得困难。同时，宝宝的免疫系统逐渐成熟，也会减少那些讨厌的耳部感染。

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