这种围巾很危险，千万别给宝宝戴！

天气寒冷，外出时妈妈会给孩子备好各种保暖装备，比如围巾。育姐提醒大家，长围巾有很大安全隐患，千万别给宝宝戴！今天的《育儿科学营》就和大家给宝宝戴围巾的相关常识。

孩子戴长围巾稍不注意容易出事，特别是以下这几种情况：

1.经过各种门时

若宝宝围巾太长，在乘坐电梯、公交或地铁时会有很大的安全隐患。万一围巾被电梯门或车门夹住，就有可能导致宝宝窒息。

2.玩滑梯时

如果宝宝玩耍时，没注意到脖子上的围巾被滑梯一角缠住，很危险！

3.坐自行车或电动车时

宝宝坐在自行车或电动车后座时，围巾太长有可能会被风刮进车轮里造成意外。

小贴士：宝宝戴围巾发生窒息事故怎么办？

大家应马上用利器把围巾划破，把宝宝的脖子解放出来，并及时拨打120急救电话。如果发现宝宝已经丧失意识，应立即进行心肺复苏，同时向其他人求救。

除了以上这些安全隐患，如果长围巾佩戴方法不正确也容易让宝宝发生危险：

（1）围巾打死结

长围巾打死结虽然很缓和，但是脱下来就很不容易了。万一遇到危险围巾一时解不开，后果将不堪设想！

（2）绕脖子好几圈

这种情况下，当围巾一角被拽住时会死死卡住宝宝的脖子，从而引发窒息危险。

（3）单层打结法

既然缠绕好几圈不可以，那就给宝宝打一个最简单的结，行吗？当然不行！只要围巾的一头被拽紧，打结处会被固定无法打开！

长围巾容易给宝宝带来危险，那么宝宝的围巾究竟该怎么选呢？一起来了解一下。

1.看材质是否合适

若宝宝年龄小、皮肤敏感，建议大家给他选择棉、麻等天然材质的围巾。这类围巾透气性好，非常适合好动易出汗的宝宝戴。

若宝宝呼吸道敏感，容易掉毛的人造皮和动物皮围巾就不要给他戴了。

2.看保暖效果好不好

戴围巾的目的就是为了保暖，所以大家在挑选时一定要注意这方面。建议根据居住地的冬季气温和风力，给宝宝购买合适的围巾佩戴。

3.看运动是否方便

挑选围巾时大家还应考虑宝宝日常状态。比如，宝宝在户外玩耍和运动的时候就不能戴过大、材质过硬的围巾。宝宝戴这样的围巾，不但影响正常运动，而且转头时侧面和后方的视线会被遮挡。

Tip：哪些围巾可以买

适合宝宝的围巾有很多，育姐在这里推荐大家几款：棉质方巾、脖套、可调节系口式的围巾、连帽式围巾等等。

另外，给宝宝戴围巾方法一定要正确，大家快来学一学。

1.不要将围巾当口罩用

如果把围巾当口罩用，宝宝的嘴巴会一直处于潮湿状态，那些尘埃、细菌、致病微生物等有害物质就非常容易在围巾上聚集，进而侵入宝宝的呼吸道，引起系统疾病。

2.使用牛角扣固定两端

大家最好用牛角扣固定住围巾的两端。这样即使围巾散开也不会勒住宝宝的脖子造成窒息，安全性大大提高了。

3.推荐可掏洞款式

围巾左边从一侧穿洞过去，不但保暖效果好，而且非常安全。

4.不要裹得太严实

这因为围巾裹得太严实影响正常排汗。要知道，宝宝抵抗力较差，围巾一旦被汗液打湿且没有及时更换，很容易引起感冒。

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