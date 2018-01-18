爱的鼓掌被熊娃逮到，画面尴尬到爆表，你如何应对？
啪啪时被孩子撞见是多么尴尬，不知道大家有没有体会过。如果熊孩子问你在干什么，你又该如何应对呢？
前天叮当妈一位老友致电，
噼里啪啦唠嗑一堆后，
她弱弱地来了句：
跟老公那个那个的时候，被孩子撞见咋整呀？
我说：哪个哪个？
她急了：哎呀，就是那个那个嘛！啪啪啪！爱的鼓掌！做爱做的事！
当时叮当妈就乐了，
脑内已上演一场【合法啪啪啪却好似做贼】的大戏！
老友说当时自己和脑公都没反应过来，
后来支支吾吾给瞎搪塞过去了…
确实，
在跟老公行不可描述之事时，
被熊孩子撞见，
那尴尬真是突破天际了…
而在此时，
面对着孩子纯真但布满疑惑的大眼睛，
一大波宝妈宝爸也往往本色出演，
有装蒜的，
有逗比的，
有胡说八道的，
有正襟危坐的，
还有一脸懵逼不知如何是好的…
你和脑公是咋回应宝宝的？
一 装蒜派
“嗯？怎么了？我跟麻麻抱在一起睡觉啊，这么晚了你也快回去睡觉，乖！”
“刚才哪有什么响声？可能是窗外小猫咪的叫声吧！”
二 逗比派
“我们在玩叠罗汉的游戏呢，你麻麻老笨了，咋教都教不会！”
“拔拔麻麻在玩骑马游戏呢，你下午不是刚骑过嘛！你看~嘚儿驾！”
“我帮你压住麻麻，你麻麻在客厅藏了好吃的，快去找找！”
“你听，外面刮风了！拔拔怕妈咪被吹走，压住你妈咪，大风就刮不跑啦~”
三 正经派
“我在你妈妈身上找东西呢，太黑了咋找都找不到！正好宝贝来了！帮我开下灯吧！”
“拔拔麻麻在练瑜伽呢，比比看谁做得更好！”
“麻麻肚子疼，拔拔在帮她按摩呢！你去给妈妈倒杯水吧。”
四 耿直派
“你出去一下，我和你爸爸要做些高兴的事情。”
“滚出去，把门关上。”
也有很多人直言，
由于不知道怎么回应此尬事，
每次都会采取掩耳盗铃之术…
比如，每次“战斗”之前，在娃的床边堵一摞被子，假装他看不到。
再比如，“戴好耳塞锁好门，我跟脑婆的二人世界我们做主！熊娃听到的话！…就当他没听见好了…”
咳咳，
这些答案真是五花八门，
充分展现了宝爸宝妈们合格的戏精素养…
不过话说回来，
啪啪啪被孩子撞见，
究竟如何回应比较好呢？
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
首先，
爸爸妈妈的情绪要稳定下来。
正在兴头上被孩子撞见，
做大人的自然会很尴尬加蒙圈，
情绪没把控好的话，
很容易会埋怨对方，
或者呵斥孩子。
此时爸爸妈妈一定要冷静，
像平时一样与孩子对话，
并巧妙地将孩子的注意力转移——
“怎么了宝贝，做噩梦了吗？”
“宝宝这么晚了怎么还没睡，是不是想妈妈了？”
“宝贝渴了吧，妈妈去给你倒点水。”
这样平淡无奇的对话，
一方面体现了父母对孩子的关心，
一方面也提示了孩子——
① 撞见“这种事”并没有犯错，爸爸妈妈还是一样爱你。
② 爸爸妈妈的“这种事”很常见，没什么大不了的。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
其次，
观察孩子的情绪。
孩子惊讶？
——说明孩子还不懂。
——是时候给他科普一波性知识了。
孩子走开？哭泣？
——说明孩子有一定了解，或者误解。
——科普、纠正孩子的性观念。
如果觉得当天解释有些理不清语言，
可以隔天与孩子畅谈一下，
了解孩子的疑惑，并向他们耐心解释。
直接把孩子轰出房间，
或者支支吾吾搪塞过去，
都不是什么好的解决方式。
如果觉得自己解释得不妥，
可以选择一些性知识相关的儿童绘本书籍，
辅助为孩子讲解。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
当然，
无论是给孩子科普，还是纠正他们的性知识，
我们都要明确一点，
性不是什么污秽或者难以启齿的问题，
正当、合理的性行为是可以让人身心愉悦，并且有益健康的。
如果我们自身都觉得性很可耻，
又怎能让小小的孩子明白，
爸爸妈妈的这种行为是在相亲相爱呢？
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
最后，为了避免不必要的尴尬，
拔拔麻麻们也可以做好以下几点：
啪啪啪注重“天时地利人和”，尽量避开孩子。
教育孩子尊重隐私，进房先敲门，当然，咱自己得先给孩子做好示范哦！
孩子大一点的时候就可以分房睡了，行爱做之事前记得关好门。
最后，
祝愿各位：
与熊娃相亲相爱，
二人时光美满和谐哦~
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