爱的鼓掌被熊娃逮到，画面尴尬到爆表，你如何应对？

啪啪时被孩子撞见是多么尴尬，不知道大家有没有体会过。如果熊孩子问你在干什么，你又该如何应对呢？

前天叮当妈一位老友致电，

噼里啪啦唠嗑一堆后，

她弱弱地来了句：

跟老公那个那个的时候，被孩子撞见咋整呀？

我说：哪个哪个？

她急了：哎呀，就是那个那个嘛！啪啪啪！爱的鼓掌！做爱做的事！

当时叮当妈就乐了，

脑内已上演一场【合法啪啪啪却好似做贼】的大戏！

老友说当时自己和脑公都没反应过来，

后来支支吾吾给瞎搪塞过去了…

确实，

在跟老公行不可描述之事时，

被熊孩子撞见，

那尴尬真是突破天际了…

而在此时，

面对着孩子纯真但布满疑惑的大眼睛，

一大波宝妈宝爸也往往本色出演，

有装蒜的，

有逗比的，

有胡说八道的，

有正襟危坐的，

还有一脸懵逼不知如何是好的…

你和脑公是咋回应宝宝的？

一 装蒜派

“嗯？怎么了？我跟麻麻抱在一起睡觉啊，这么晚了你也快回去睡觉，乖！”

“刚才哪有什么响声？可能是窗外小猫咪的叫声吧！”

二 逗比派

“我们在玩叠罗汉的游戏呢，你麻麻老笨了，咋教都教不会！”

“拔拔麻麻在玩骑马游戏呢，你下午不是刚骑过嘛！你看~嘚儿驾！”

“我帮你压住麻麻，你麻麻在客厅藏了好吃的，快去找找！”

“你听，外面刮风了！拔拔怕妈咪被吹走，压住你妈咪，大风就刮不跑啦~”

三 正经派

“我在你妈妈身上找东西呢，太黑了咋找都找不到！正好宝贝来了！帮我开下灯吧！”

“拔拔麻麻在练瑜伽呢，比比看谁做得更好！”

“麻麻肚子疼，拔拔在帮她按摩呢！你去给妈妈倒杯水吧。”

四 耿直派

“你出去一下，我和你爸爸要做些高兴的事情。”

“滚出去，把门关上。”

也有很多人直言，

由于不知道怎么回应此尬事，

每次都会采取掩耳盗铃之术…

比如，每次“战斗”之前，在娃的床边堵一摞被子，假装他看不到。

再比如，“戴好耳塞锁好门，我跟脑婆的二人世界我们做主！熊娃听到的话！…就当他没听见好了…”

咳咳，

这些答案真是五花八门，

充分展现了宝爸宝妈们合格的戏精素养…

不过话说回来，

啪啪啪被孩子撞见，

究竟如何回应比较好呢？

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

首先，

爸爸妈妈的情绪要稳定下来。

正在兴头上被孩子撞见，

做大人的自然会很尴尬加蒙圈，

情绪没把控好的话，

很容易会埋怨对方，

或者呵斥孩子。

此时爸爸妈妈一定要冷静，

像平时一样与孩子对话，

并巧妙地将孩子的注意力转移——

“怎么了宝贝，做噩梦了吗？”

“宝宝这么晚了怎么还没睡，是不是想妈妈了？”

“宝贝渴了吧，妈妈去给你倒点水。”

这样平淡无奇的对话，

一方面体现了父母对孩子的关心，

一方面也提示了孩子——

① 撞见“这种事”并没有犯错，爸爸妈妈还是一样爱你。

② 爸爸妈妈的“这种事”很常见，没什么大不了的。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

其次，

观察孩子的情绪。

孩子惊讶？

——说明孩子还不懂。

——是时候给他科普一波性知识了。

孩子走开？哭泣？

——说明孩子有一定了解，或者误解。

——科普、纠正孩子的性观念。

如果觉得当天解释有些理不清语言，

可以隔天与孩子畅谈一下，

了解孩子的疑惑，并向他们耐心解释。

直接把孩子轰出房间，

或者支支吾吾搪塞过去，

都不是什么好的解决方式。

如果觉得自己解释得不妥，

可以选择一些性知识相关的儿童绘本书籍，

辅助为孩子讲解。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

当然，

无论是给孩子科普，还是纠正他们的性知识，

我们都要明确一点，

性不是什么污秽或者难以启齿的问题，

正当、合理的性行为是可以让人身心愉悦，并且有益健康的。

如果我们自身都觉得性很可耻，

又怎能让小小的孩子明白，

爸爸妈妈的这种行为是在相亲相爱呢？

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

最后，为了避免不必要的尴尬，

拔拔麻麻们也可以做好以下几点：

啪啪啪注重“天时地利人和”，尽量避开孩子。

教育孩子尊重隐私，进房先敲门，当然，咱自己得先给孩子做好示范哦！

孩子大一点的时候就可以分房睡了，行爱做之事前记得关好门。

最后，

祝愿各位：

与熊娃相亲相爱，

二人时光美满和谐哦~

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