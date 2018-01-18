孕妈健康生活，胎宝机智过人

你或许知道健康的生活方式有助于宝宝的健康成长，但你知道这也能使他变得更聪明吗？事实上，你每天做一些简单的选择，比如从午饭吃绿叶蔬菜，再到跑步机上锻炼，都有助于培养宝宝的大脑。当你怀孕时，你的生活方式可以对孩子的大脑发育和未来智力产生很大影响。

健康生活能降低自闭症的几率

产前补充维生素B是必不可少的。叶酸一直被认为对健康脑细胞的形成起关键作用。发表在美国医学协会杂志的一项研究发现，女性在怀孕前四周和后八周服用叶酸生下患有自闭症孩子的风险会下降40%。要想在饮食中摄取更多的叶酸，最好注意以下几种来源：早餐麦片、扁豆和菠菜等绿叶蔬菜。ω-3脂肪酸，特别是DHA，也对神经元的产生有重要影响。食品如野生鲑鱼和其他富含脂肪的鱼类，核桃，亚麻籽和鸡蛋都富含ω-3脂肪酸。把干果放在燕麦片和沙拉中；把蔬菜切成丁或泥，然后加到汤和沙司里；通过喝牛奶和橙汁等等都可以获得更多的营养。

但是，如果你要服用额外的补剂，那么先要咨询医生。

健康生活能帮助宝宝增智

坚持锻炼会增强分娩所需的耐力，也能增强宝宝的大脑。根据美国运动医学学院杂志上的一项研究显示，在怀孕期间锻炼的妈妈们，其孩子在5岁时的语言技能和智力测试中比那些久坐妈妈的孩子要高。这是由于中等水平的皮质醇——一种应激激素可以促进婴儿大脑和其他主要器官的生长发育。

甲状腺水平低会导致智商缺陷

有些妇女在怀孕期间出现甲状腺问题，母体血液中过多或过少的甲状腺激素都可能对胎儿有害。低水平的甲状腺激素与童年后期智商缺陷有关。建议各位坚持每天摄入220mcg碘–在酸奶和牛奶以及碘盐中都会有充足的碘。

多与宝宝做情感联结

你现在可能觉得对着肚子说话很傻，但它可以帮助你和宝宝形成亲密关系。研究表明，怀孕中期宝宝就能听到并对声音作出反应。你可以对他说话、唱歌或读书。

远离研究，保持轻松

胎儿的大脑在子宫内发育的时间越长，从长远来看，他的健康状况就会越好。虽然一些因素会导致早产，如携带多发性或先兆子痫，但你可以通过调节自身行为来帮助宝宝在温床里停留更长的时间。切忌抽烟喝酒，及时处理一些严重的疾病，如糖尿病，以及舒缓情绪压力，保持轻松愉悦的心态。

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