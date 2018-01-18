孩子嘴巴干裂，原来是缺了它！

好多妈妈反映，自家孩子一到冬天嘴巴就会干裂，很是心疼。这究竟是怎么回事呢？其实，除了天气干燥、缺少等原因以外，还可能是因为缺少这一营养素所致。提醒大家，只有搞清楚孩子嘴巴干裂的原因，才好对症下药哦~

和皮肤相比，属于粘膜组织的嘴唇很“娇弱”。这是因为它不仅角质层比较薄，皮脂腺也没那么丰富，分泌的皮脂较少，所以更容易受到损伤。以下是造成孩子嘴巴干裂的常见原因，其中缺乏VB族最容易被忽视，大家可要多留意。

1.天气等环境因素

冬天天气寒冷，经常刮风、空气湿度较低，孩子嘴唇极易丧失水分变得干燥起来，从而出现干裂情况。另外，房间没有关窗，孩子在没有防护的情况下长时间受风，也会出现嘴唇开裂的情况。

2.有舔嘴唇的坏习惯

嘴唇干燥，有的孩子喜欢用舌头去舔。尽管这样能暂时缓解干燥，但唾液的水分蒸发后会留下生物蛋白物质，不但会入侵皮下组织妨碍嘴唇保湿，还会导致嘴唇粘膜发皱，进一步加剧嘴唇干裂。

3.缺少B族维生素

维生素对维持身体健康发挥着重要作用，其中维生素B2能有效减轻身体粘膜部位发炎肿胀，比如眼角、嘴唇、外生殖器部位的炎症等。如果孩子不喜欢吃水果蔬菜，就会使身体缺乏维生素，特别是维生素B2，进而出现嘴巴干裂的情况。

孩子嘴巴干燥、脱皮了，各位应帮忙做好护理工作哟~不然嘴唇干裂会更严重，甚至造成舌舔皮炎。那么，我们应该怎么做让他少受罪呢？

★ 嘴唇脱皮

孩子嘴唇脱皮，大家可以用干净的手帕或纱布蘸点温水，在嘴唇上湿敷。等到脱皮的部位完全变软后再用剪刀剪掉，接着用润唇膏涂抹，千万不能一上来就用手去撕。润唇膏最好使用不含色素和香料的儿童专用唇膏，孩子只要感觉口干唇燥，就随时涂抹。假如没有润唇膏，使用金霉素眼膏或香油代替也是可以的。

★ 口角炎

·营养不良性口角炎

建议平常要让孩子多吃些含有B族维生素的食物，比如廋肉、动物肝脏、蛋类、胡萝卜等。如果病情严重，可在医生指导下服用B族维生素片。

·微生物感染口角炎

切勿擅自给孩子用药，应及时带孩子就医。待医生诊断出是哪种微生物感染后，才能对症治疗。另外，孩子患有这种类型的口角炎，平常要十分注意个人卫生。

· 接触性口角炎

大家在日常生活中要多多观察。假如发现孩子接触了某种东西或吃了某种食物后发病，那么孩子有可能对这种物质有过敏反应，应让他避免接触。

总而言之，大家一定要找到宝宝患口角炎的原因后，再有针对性加以治疗。

★ 舌舔皮炎

孩子患有舌舔皮炎时，大家可以用副作用较小的糖皮质激素涂抹患处，比如1%氢化可的松、艾洛松、尤卓尔等。假如担心激素类药物有副作用，两岁以上孩子可以使用1% 吡美莫司乳膏或0.03% 他克莫司霜，每天涂抹两次，直至皮肤破损完全愈合为止。具体如何使用建议遵医嘱。

孩子冬天容易嘴巴干裂，大家一定要做好预防工作。

✔ 保持均衡饮食

大家要让孩子保持均衡饮食，多吃新鲜蔬菜和水果的同时，也要适量吃些肉。如果有必要，大家可在医生的指导下给孩子补充适量的B族维生素。

✔ 出门时做好防护

冬天天气寒冷，孩子出门要做好防护。大家最好让他戴上口罩，降低寒风对嘴唇的刺激，延缓嘴唇上水分的蒸发。冬天经常刮大风，大家别让孩子在这样的天气里外出活动，更不能在风口处玩耍。

✔ 注意唇部护理

孩子吃完水果或吃完饭后，大家要及时帮助他做好嘴唇的清洁工作，防止残留的果汁和饭菜刺激嘴唇和周围皮肤。另外，大家还可以给大一点的孩子准备一只润唇膏或金霉素眼膏，让他在感到嘴唇干燥时拿出来在嘴唇上涂抹。金霉素眼膏有很强的湿润性，对口唇干燥和不适有很好的缓解作用。

✔ 改正不良习惯

舔嘴唇和吃手指会让嘴唇周围的皮肤长时间受到不良刺激，极易导致嘴唇或嘴角发生干裂。因此，大家一定要让孩子改正舔嘴唇和吃手指的坏习惯。

✔ 经常喝水保湿

身体是否缺水，观察嘴唇的状态就能知晓。大家要经常让宝宝喝水，保持嘴唇湿润，从而减少发生干裂的可能性。

✔ 使用空气加湿器

冬天天气干燥，空气湿度低，如果家里条件允许，育姐建议大家使用空气加湿器。有了它，可以使室内湿度维持在正常范围内，让孩子嘴巴一直很湿润。

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