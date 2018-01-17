女人，绝不是家庭的拯救者

婚姻幸福需要夫妻两人共同努力，任何一方都不是家庭的拯救者。倘若老公是资深懒癌患者，那么下面这些场景你一定不陌生：

西西妈：

我老公是这样的，

让他扫地——

让他自己洗内裤袜子——

偷懒的事等会儿说，先交代一下怎么会有钱买的？

小七妈：

我老公只干一件事，倒垃圾。

早起被子一掀走人，一天不落家。

晚9点归不说3句话看手机睡觉。

吵架都没劲，

怪不得日本有个什么退休就离婚的，

我也想休了他，

要个男人有什么用！

美美妈：

一件事儿得说得贼直白才行，

还有救吗？

阿茜妈：

我老公先上楼，

把我锁到门外三次…

怀孕时两次，

生完孩子抱着我女儿就进屋了是第三次，

我问他就说把我忘了。

每次出门，不拉手，

走得特别快，离我可远了，

嗯，出门基本没人觉得我是有老公的人…

浩浩妈：

为了不刷碗，

一般吃完饭就找事，

不理人，干什么都叫不动，

日子就这样过吧，

总有他老的时候。

萝卜妈：

生日那天，让孩子提醒老公，

老公说：

哦，知道，我给你妈妈发红包。

孩子高兴地跑来向我汇报，

打开一看，

0.01元。

然然妈：

夏天一个多星期不洗澡，

冬天二十多天不洗澡。

紫涵妈：

我和我老公自从有了女儿之后，

就没怎么牵过手逛街了，

有天晚上出去我爸抱我女儿，

我和我老公在后面走，

我牵起他的手，

TM的我们居然不好意思地笑了，

我的心还跳得咚咚咚的，

紧张得不行…

石头妈：

下班了接孩子放学回家，

他坐在沙发上玩手机，

大手一挥，让我赶紧做饭。

我二话没说，

牵了娃的手就出门下馆子了，

至于他，呵呵，手机会让他吃饱的。

昨天，

叮当妈看到一条令人心碎的新闻：

江苏一名9岁男孩，因为弄丢了一部手机被生母殴打休克致死。

当小男孩把手机弄丢时，

一度不敢回家，

曾在雪地里大哭。

而妈妈陈某也已经不是第一次打孩子了，

当天她听说孩子弄丢了手机，愤怒不已，

为防止邻居们听见孩子被打后的哭声，

她用胶带封住孩子的嘴巴，

捆住其手脚后，

用木棍进行殴打，

一直从晚上6点断断续续打到到夜间11点，

孩子最后被打趴在沙发上，

嘴里说了声“妈妈我想喝水”。

陈某端来水喂他，

水从孩子嘴边流了出来，

洒在衣服上，

妈妈居然认为孩子在“装死”，

又对孩子一阵棍击。

打累后小男孩被妈妈抱到床上，

小男孩在世界上的最后一句话是：

“妈妈，我不想看到你。”

第二天一早，

被闹钟惊醒的妈妈起床来到小男孩的房间，

发现孩子已经从床上跌落在地上，

失去了体征。

当小区里的雪融化，

地上露出了小男孩丢掉的手机，

只是小男孩再也无法使用它了。

在警方调查时发现，

这是一个单亲家庭，

只有小男孩和妈妈相依为命，

而孩子的爸爸常年不回家，

从来没有往家里寄一分钱，

从没有管过这个家。

而小男孩的妈妈因为生活、工作的压力，

因为对孩子爸爸的怨恨，

常常殴打儿子泄愤。

毫无疑问，

这个母亲的虐待行为必将受到法律的严惩，

甚至都愧对“妈妈”这个称呼。

可是杀死这个孩子的，

不单单是妈妈，也是爸爸，

我很想问这个男人一句：

孩子的爸爸，你是人吗？

很多人甚至所谓的“情感专家”都在鼓吹，

什么女人是家庭的拯救者，

什么好女人=好家庭。

何其可笑！

一段幸福的婚姻是一个幸福家庭的基础，

而一段幸福婚姻的基础，

是两个独立的灵魂彼此尊重。

面对这个世界时，

婚姻把两个独立的个人变成了一个共同体。

7年前蔡少芬和张晋结婚的时候，

有多少人看不上这一对夫妻，

如今就有多少人羡慕他们。

那时的蔡少芬是红极一时的女星，

而张晋只不过是一名从幕后走向幕前的新人。

蔡少芬的名气比张晋大，

香港媒体断言女强男弱，婚姻不会长久。

蔡少芬没有受外在条件的影响，

而是把家庭和事业都操持得井井有条。

而张晋逐渐通过自己的努力开始在大荧幕上展露头角。

2011年，

张晋出演了王家卫的《一代宗师》，

并且拿下最佳男配的奖杯。

在金像奖的颁奖典礼上，

张晋说：

“我记得结婚时我跟你说过，

以后我们要风雨同路，

风雨我们有了，

以后希望有更多的风景可以同路。”

在婚姻中，

只有夫妻一心并且共同努力时，

才能拥有更好的未来。

女人、男人，

没有任何单独一方是家庭的拯救者，

这个世界上也没有谁是一帆风顺的，

也没有谁能背负另一个人的未来，

两个人共同负重前行的婚姻，

才能让婚姻让家庭更加美好。

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