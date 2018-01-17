女人，绝不是家庭的拯救者
婚姻幸福需要夫妻两人共同努力，任何一方都不是家庭的拯救者。倘若老公是资深懒癌患者，那么下面这些场景你一定不陌生：
西西妈：
我老公是这样的，
让他扫地——
让他自己洗内裤袜子——
偷懒的事等会儿说，先交代一下怎么会有钱买的？
小七妈：
我老公只干一件事，倒垃圾。
早起被子一掀走人，一天不落家。
晚9点归不说3句话看手机睡觉。
吵架都没劲，
怪不得日本有个什么退休就离婚的，
我也想休了他，
要个男人有什么用！
美美妈：
一件事儿得说得贼直白才行，
还有救吗？
阿茜妈：
我老公先上楼，
把我锁到门外三次…
怀孕时两次，
生完孩子抱着我女儿就进屋了是第三次，
我问他就说把我忘了。
每次出门，不拉手，
走得特别快，离我可远了，
嗯，出门基本没人觉得我是有老公的人…
浩浩妈：
为了不刷碗，
一般吃完饭就找事，
不理人，干什么都叫不动，
日子就这样过吧，
总有他老的时候。
萝卜妈：
生日那天，让孩子提醒老公，
老公说：
哦，知道，我给你妈妈发红包。
孩子高兴地跑来向我汇报，
打开一看，
0.01元。
然然妈：
夏天一个多星期不洗澡，
冬天二十多天不洗澡。
紫涵妈：
我和我老公自从有了女儿之后，
就没怎么牵过手逛街了，
有天晚上出去我爸抱我女儿，
我和我老公在后面走，
我牵起他的手，
TM的我们居然不好意思地笑了，
我的心还跳得咚咚咚的，
紧张得不行…
石头妈：
下班了接孩子放学回家，
他坐在沙发上玩手机，
大手一挥，让我赶紧做饭。
我二话没说，
牵了娃的手就出门下馆子了，
至于他，呵呵，手机会让他吃饱的。
昨天，
叮当妈看到一条令人心碎的新闻：
江苏一名9岁男孩，因为弄丢了一部手机被生母殴打休克致死。
当小男孩把手机弄丢时，
一度不敢回家，
曾在雪地里大哭。
而妈妈陈某也已经不是第一次打孩子了，
当天她听说孩子弄丢了手机，愤怒不已，
为防止邻居们听见孩子被打后的哭声，
她用胶带封住孩子的嘴巴，
捆住其手脚后，
用木棍进行殴打，
一直从晚上6点断断续续打到到夜间11点，
孩子最后被打趴在沙发上，
嘴里说了声“妈妈我想喝水”。
陈某端来水喂他，
水从孩子嘴边流了出来，
洒在衣服上，
妈妈居然认为孩子在“装死”，
又对孩子一阵棍击。
打累后小男孩被妈妈抱到床上，
小男孩在世界上的最后一句话是：
“妈妈，我不想看到你。”
第二天一早，
被闹钟惊醒的妈妈起床来到小男孩的房间，
发现孩子已经从床上跌落在地上，
失去了体征。
当小区里的雪融化，
地上露出了小男孩丢掉的手机，
只是小男孩再也无法使用它了。
在警方调查时发现，
这是一个单亲家庭，
只有小男孩和妈妈相依为命，
而孩子的爸爸常年不回家，
从来没有往家里寄一分钱，
从没有管过这个家。
而小男孩的妈妈因为生活、工作的压力，
因为对孩子爸爸的怨恨，
常常殴打儿子泄愤。
毫无疑问，
这个母亲的虐待行为必将受到法律的严惩，
甚至都愧对“妈妈”这个称呼。
可是杀死这个孩子的，
不单单是妈妈，也是爸爸，
我很想问这个男人一句：
孩子的爸爸，你是人吗？
很多人甚至所谓的“情感专家”都在鼓吹，
什么女人是家庭的拯救者，
什么好女人=好家庭。
何其可笑！
一段幸福的婚姻是一个幸福家庭的基础，
而一段幸福婚姻的基础，
是两个独立的灵魂彼此尊重。
面对这个世界时，
婚姻把两个独立的个人变成了一个共同体。
7年前蔡少芬和张晋结婚的时候，
有多少人看不上这一对夫妻，
如今就有多少人羡慕他们。
那时的蔡少芬是红极一时的女星，
而张晋只不过是一名从幕后走向幕前的新人。
蔡少芬的名气比张晋大，
香港媒体断言女强男弱，婚姻不会长久。
蔡少芬没有受外在条件的影响，
而是把家庭和事业都操持得井井有条。
而张晋逐渐通过自己的努力开始在大荧幕上展露头角。
2011年，
张晋出演了王家卫的《一代宗师》，
并且拿下最佳男配的奖杯。
在金像奖的颁奖典礼上，
张晋说：
“我记得结婚时我跟你说过，
以后我们要风雨同路，
风雨我们有了，
以后希望有更多的风景可以同路。”
在婚姻中，
只有夫妻一心并且共同努力时，
才能拥有更好的未来。
女人、男人，
没有任何单独一方是家庭的拯救者，
这个世界上也没有谁是一帆风顺的，
也没有谁能背负另一个人的未来，
两个人共同负重前行的婚姻，
才能让婚姻让家庭更加美好。
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