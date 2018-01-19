教你一一缓解 怀孕后的种种不适

怀孕期间一定程度的不适是正常的，因为此时身体在试图调整体重，增加关节的平衡和适应肿胀。但不得不说，这些不适真的很扎心呐，别担心，育姐这就教大家一一缓解~

常见的妊娠不适

随着宝宝的成长，母亲腹部会增大，对下背部会产生压力，也可能影响腿部。足部和小腿抽筋、胫骨疼痛、背部疼痛和腹部疼痛是与妊娠有关的常见疼痛。当你试图以不同的方式来协调适应身体变化时，就会导致其他的不适包括痔疮，腿脚和手臂酸痛。

如何缓解

（1）妊娠早期疼痛

在怀孕早期的疼痛可能是当胚胎嵌入在子宫内膜出现的着床抽搐感。同时，会出现肋骨或侧部疼痛或刺痛和麻木。腹部或骨盆疼痛可能是由子宫附近的韧带引起，由于体重增加而压迫到该区域的神经。坐骨神经疼痛也比较常见，但坐骨神经疼痛通常可以通过运动、体位改变、坐姿和睡姿来缓解。

（2）胃腹痛

胃部不适是正常妊娠反应，如打嗝、肚子疼、腹胀，薄荷是温和而有效的草本治疗选择。

（3）背部不适

背部疼痛是最常见的妊娠问题之一，估计有50%的孕妇会经历背部疼痛。正确的运动有助于预防或减轻背痛、穿正确的鞋子对背部疼痛的预防非常重要。日常坐的椅子，用的枕头和姿势的角度都对背部疼痛有着影响。

背部疼痛缓解有几种方式：有时只需要放松你的脚就可以帮助缓解紧张的肌肉和相关疼痛。热或冷交替处理：热使肌肉暖和，增加血液循环；冷可以减少肿胀，缓解因神经压力而引起的疼痛。有时候，洗个热水澡放松一下，或者按摩一下就可以有效缓解不适、放松情绪。

运动也可以防止背部痛痛和不适。因为随着体重的增加，身体重心逐渐转移到身体前部，为了防止身体失去平衡，运动可以保持肌肉强壮减少肌肉紧张的机会。参加孕期锻炼班，散步、游泳或跳舞来保持健康，但应该遵循专业医师的指导注意锻炼的强度。怀孕的时候，要特别小心提起重物或蹲下，因为关节软化，肌肉变硬，你更容易受伤哦~

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