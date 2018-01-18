身体有这些变化,暗示BB要萌牙啦~

出牙的初期症状是多种多样的，而此时孩子口腔疼痛会影响身体的每一部分。该如何判断孩子在出牙呢？有一些迹象表明宝宝可能出牙了：流口水、睡不好、哭闹、啃咬、反复咀嚼。还有一些不明显的表现：拒绝食物；过多的口水刺激到娇嫩的皮肤，导致嘴巴周围出现皮疹；也可能出现流鼻涕的症状。接下来，育姐就跟大家简单谈一谈孩子出牙的问题：

牙龈有这些变化，说明要出牙

倘若宝宝牙龈上有白色的小点或者有一些小开口，那么几天内牙齿就要萌出。宝宝流口水、吞咽口水的情况会比你预想得还要多，另外稀大便可能也是出牙的征兆，不过，如果有发热、大便中有粘液或血、或腹泻剧烈的情况，此时的腹泻可能与出牙无关，建议立即就诊。

孩子嘴巴出血别慌

牙龈发炎可能导致低烧。因为出牙而失眠、哭闹不安等都是完全正常的行为。成为父母后首先要习惯见到血，当看到孩子长牙的嘴里开始出血时，要淡定，擦干血液，看看他的牙龈。要知道，当牙齿穿过牙龈时，小的囊肿就会形成，当压力增加时，就会裂开。正常情况下，少量出血停止后，原先囊肿的位置你就会看到一个白色的小牙齿。

关于按摩宝宝牙龈和口腔的建议

当孩子臼齿开始萌芽时，他会感到疼痛。帮助孩子应付牙齿疼痛的方法可以试试用手指按摩牙龈，这样可以减轻牙龈的疼痛。但当出牙疼痛引起了孩子的睡眠问题，你可以在医生的指导下，选择药物来帮助宝宝得到休息。如果你不想使用非处方药，你可以试试偏方如用稀释的丁香油擦牙龈。此外，咀嚼磨牙饼干也可以帮助分散疼痛哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)