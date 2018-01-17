宝宝吐药要不要补喂？看完这篇就明了

最近很多宝宝都患上了流感，免不了要打针吃药。然而一些宝宝一吃药就会吐，这可怎么办才好，要不要给他补喂呢？今天育姐就来给大家说说这方面的知识，感兴趣的妈妈们赶紧来看。

宝宝一言不合就吐药，补喂吧担心药物过量，不补喂吧又担心没有药效。其实，宝宝吐药要不要补喂要看情况而定：

吃药后15分钟内

这时药物还在胃里没有被肠道溶解吸收，假如呕吐量较多，大家应给他补喂。常用药物的安全剂量范围较大，而说明书上标注的剂量通常是中等剂量，再加上一天之内分几次服用，所以补喂一次也不会超过一天的安全总剂量，大家可以放心。

Tips：退烧药对乙酰氨基酚的安全剂量范围较小，如果补喂有可能造成服药过量，进而导致宝宝肝功能受损，请大家一定要谨慎。而退烧药布洛芬安全剂量范围较大，通常补喂不会发生药物过量，但大家还是在医生指导补喂比较好。

另外，感冒是自愈病，感冒药的作用只是缓解感冒带来的不适症状而已，若吃后吐了没有必要补喂。

吃药后15分钟到1小时

大家要根据呕吐物有多少和吐出来药物的形状，来判断该给宝宝补喂多少剂量的药物。具体补喂多少剂量，大家最好询问医生。

吃药后1小时

宝宝吃完药一小时后发生呕吐，大家就不必给他补喂药物了。这时，大部分药物已经被肠道溶解并吸收了。

对于大多数药物而言，大家可以参考以上建议给宝宝补喂。但是有一些药物的安全剂量范围较小，如果宝宝需要补喂，大家最好问一下医生或药剂师。

如果让宝宝吃药后不再吐药呢？育姐教大家几招。

1.使用正确姿势喂药

大家喂药时应把宝宝抱在怀里，让他的头部稍往后仰，用勺子一点一点慢慢喂，从而减少吐药现象的发生。

2.喂药前不要喂奶

宝宝吃饱了，再让他吃药就很困难了，所以大家不要在喂药前给他喂奶。假如说明书没有标注饭前后饭后服用，大家可以在宝宝空腹时给他喂药，这样不容易吐药。

3.分散宝宝注意力

不少宝宝会抗拒吃药，因此大家喂药时要想办法分散他的注意力。用宝宝喜欢的东西吸引他的注意力，不但能缓解紧张情绪，还能大幅降低吐药的发生几率。

4.不要捏鼻强行灌药

捏着宝宝鼻子强行喂药不但很容易导致呛咳吐药，还会让他留下心理阴影从此害怕吃药。因此，大家千万不要再这样强行喂药了。另外，宝宝发生哭闹时，也不要给他喂药。

5.药量多应分次喂

一次喂太多的药极易导致宝宝发生呕吐。育姐建议大家，药量太多应少量多次地喂，只要在30分钟内喂完就行。

大家给宝宝喂药的方法一定要正确，快来学学吧。

♦ 选对合适药物

大家应选择宝宝容易接受的药物给宝宝服用，比如液体药物、颗粒制剂等。有些药物比较苦，大家最好购买口味是果味的药。

♦ 使用辅助工具

给小宝宝喂液体药，大家可以使用一些辅助工具。将液体药物放进注射筒、橡皮奶头、滴管里，然后慢慢把药放到宝宝嘴里。喂药时要避开舌头的敏感部位，减少宝宝吃到苦味的可能性。

另外，使用辅助工具喂药时，应从嘴巴一侧放进宝宝口腔里，先注入一些药液，等宝宝咽下后再接着喂药。宝宝没有咽下全部药液前，大家别让他平躺，防止发生呛咳。

♦ 使用正确姿势

大家先将宝宝抱在怀中，让头部和肩部抬高一些，接着把宝宝控制住不让他乱动，避免药物洒出来。做完这些准备工作后，看准时机把药喂进去。

♦ 保持轻松气氛

若宝宝满3岁可以理解吃药的作用，可以多跟他交流，用温柔的语气告诉他吃药才能让病好起来，才有精神玩耍；也可以跟宝宝做游戏，让宝宝自己吃药；还可以在宝宝吃药后给他一点糖果作为奖励等等。

♦ 喂药后喝水冲服

喂完药大家要给宝宝喝点水，避免药物长时间停留在嘴里或食道里对粘膜组织造成损伤。另外，为了防止宝宝把药吐出来卡住气管，喂药后应让其坐着或半躺着，过一会儿再躺下休息。

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