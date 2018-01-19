弄丢手机被亲妈暴打，手机找到了，孩子却离开了人间

前不久，一泰州网友爆料，一9岁男孩因弄丢手机被亲妈失手打死。此消息一曝光，不少网友跟帖谴责这位狠心的宝妈。

事发于1月5日晚泰兴黄桥一公寓内。据悉，当天男孩明明(化名)把平时用来和妈妈联系的手机弄丢，5点多时这位宝妈还在业主群里询问有没有见到手机。之后又因明明不好好写作业，这位宝妈就动起手来，没想到酿成惨剧。

目前，这位宝妈已经被刑拘，而明明的具体死因还在进一步调查中。

10号，更多细节被曝光，让人不胜唏嘘。

男孩死状蹊跷

1月6日一大早5点多，120车来到事发公寓。救护人员表示“我们赶到时，小孩已经死亡，很蹊跷也很惨。”孩子浑身是伤，头上、脸上都有，双手手臂青紫发胀，屁股和双腿更是触目惊心连成片青紫。

此外，救护人员在屋内发现丢弃的已经用过的胶布，和一根粗木棍。他们怀疑男孩非正常死亡，立即报警。

男孩丢手机后坐在雪地大哭

听到明明的死讯，很多邻居们都流下了眼泪，甚至有人说可怜的明明解脱了。

小区保安钱大叔从椅子上惊跳起来，立马跑到明明家确认。据他回忆，5号下午明明弄丢手机后不敢回家，坐在雪地里大哭。

据监控显示，5号大概下午2点50分时，明明捧着手机乘电梯下楼。3点多时，明明再次出现在小区监控中，此时他的手一直低着头在路上寻找着什么。

快4点时，明明找到钱大叔帮忙。由于手机没有卡，两人只能顺着路找，但未果。

钱大叔安慰一番后先行离家，等过一会儿不放心再去看明明，发现他坐在雪地里大哭。

宝妈对孩子易燃易爆

据了解，明明聪明懂事，学习很好，不算调皮，不肯说妈妈不好，平时和妈妈2个人在家。邻居们反应，明明妈妈小陈平时对人很客气，但对自己儿子易燃易爆，经常打他。“下手狠，每次明明挨打，我们的心都揪着。”

小陈被逮捕后，一度情绪失控。她表示，丈夫长不回家，不给一分钱生活费。儿子非常依赖她，总说自己在家害怕，想让妈妈陪。“不上班怎么有收入，没有收入生活怎么办？”

她承认，自己从傍晚6点打儿子打到夜里11点，打累了歇歇接着打，大概打了5次，中途只给儿子喂了几口水。为了不让儿子动，她用胶布把他的手脚、身体捆起来。

深夜，她把儿子抱到他的房间，因儿子一句“妈妈，我不想看到你”一气之下回了自己房间，不久后睡着了。早上5点多时，小陈被闹钟惊喜，来到儿子房间，发现他趴在地上，永远闭上了眼睛。

3天后，雪化了，手机找到了……

对于孩子，究竟有多大仇多大恨啊~竟然下这么狠的手！可怜的孩子，愿一路走好！

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