冬季带娃出去耍，这些建议要提前看

冬天来了，但谁愿意整天待在屋子里闷着？对于新手妈妈来说，你可能很抓狂，尤其是在寒冷的天气里。虽然你想让宝宝呼吸新鲜的空气，但重要的是如何让小宝贝安全暖和地待在外面。育姐给大家一些建议：

1.给宝宝穿比成人多一层的衣服

如果你觉得一件底衫加上一件夹克是舒适的，你应该在夹克或冬装外面再给宝宝加一条毯子。给婴儿穿上分层衣服可以让你方便更换尿布，而下身需要是保暖的衣物，如紧身裤和紧身衣。最重要的是，可以在紧身衣外再套一层裤子和长衫。最后加上一件外套，另外最好戴着帽子、手套，穿着靴子以保持温暖的手和脚的温暖。出门在外时，始终覆盖宝宝的头部和脚部，因为这些部位会很快失去热量。

2.覆盖婴儿车时要小心

你可能想在婴儿推车上盖一条毯子，或者用老式的塑料罩保护它。但是这可能会影响到婴儿车内的气流。把毯子推至胸前即可，如果可以的话，尽量逆风行走。当你抱着孩子时，要确保他的脸没有压在你的胸部或衣服上（特别是当你穿着冬天夹克的时候），以保持他的呼吸道通畅。

3.避免过多的沐浴次数

水也会使皮肤干燥，而且大多数婴儿在冬天并不需要每天都洗澡。用温水（不要太热）洗澡，不要让宝宝泡得太久。当你把婴儿擦干后，给宝宝涂润肤霜以锁住水分。

4.不要让屋内温度太热

你可能担心孩子太冷了，但是室内温度太高也可能是个问题。不要让房子太热，因为这是导致猝死的一个危险因素。

5.注意危险信号

如果宝宝开始发抖，或者四肢、手、脚和脸又冷又红，或者脸色苍白、变硬，马上把他抱起来。用温热的毛巾轻轻加热皮肤，然后穿上温暖干燥的衣服。如果他几分钟内都没有好转，并呈现其他迹象如嗜睡，无反应，嘴唇和脸部发紫，请及时就医。

一旦气温降至零度以下，你就不应该带宝宝出去，除非是快速往返于汽车上。即使在零度以上，寒风也会使之变得危险。新生儿和婴儿还没有能力自我调节自己的体温。把暴露在寒冷环境的时间限制在几分钟内，等宝宝稍大一点儿再选择在雪中玩耍。

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