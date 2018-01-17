怀孕后这3样麻烦你少碰，最好别碰！

酒或烟是许多女性社交生活的一部分。但是，如果你怀孕了，不管你把什么东西带进身体里，你的宝宝都会吸收。婴儿的大脑和其他器官在你意识到自己怀孕之前就开始发育了，而抽烟和喝酒会伤害孩子，所以改变习惯是很重要的。

酒精的危害

当你举起酒杯时，要确保里面装满了葡萄汁，而不是葡萄酒。当你喝酒时，酒精会通过胎盘进入胎儿体内。因为发育中的宝宝身体与成年人相比，酒精分解慢得多，胎儿的血液酒精含量会比母亲的高很多。这种损伤可以持续很长时间，而且严重，从精神发育迟缓到心脏损伤。

喝一两口酒可以吗

抵制喝小口酒的冲动，即使是敬酒，因为研究表明偶尔饮酒也可能有害。一些研究发现，这些孩子除了学习障碍问题外，智商下降的风险也增加了。怀孕期间大量饮酒会增加胎儿患酒精综合症（FAS）的风险：智力迟钝和中枢神经系统问题、面部异常特征和心脏缺陷的最常见原因之一。即使他们不是弱智，这些孩子可能也有学习、记忆、注意力、言语和听力以及严重的行为问题。

咖啡因会影响怀孕吗

虽然一些研究表明怀孕期间咖啡因的摄入与流产风险增加有关，但大多数人发现适量咖啡（一天一两杯）很少或根本没有危险。最明智的选择是设法将咖啡因的摄入量控制在300毫克/天。其他的食物和饮料，巧克力和可乐以及茶也含有咖啡因，因此要仔细阅读标签。

吸烟会影响胎儿健康

吸烟会使胎儿低体重出生的风险加倍，导致严重健康问题甚至会死亡。吸烟者也会面临宫外孕和胎盘并发症的风险增加。婴儿出生后可能面临更多的问题。吸烟也可能增加各种出生缺陷婴儿的风险，包括唇裂、腭裂、马蹄内翻足。更令人恐惧的是，研究表明，母亲在怀孕期间吸烟，婴儿更容易死于婴儿猝死综合症（SIDS）。

为什么在宝宝出生后吸烟仍然有害

在宝宝出生后保持无烟的环境也很重要。暴露在烟雾中的婴儿比其他婴儿患有更多的呼吸道疾病、哮喘和耳部感染。事实上，在出生的第一年里，相比于不吸烟母亲的婴儿，母亲有吸烟习惯的婴儿更可能因为肺炎住院。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)