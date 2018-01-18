宁波母子命丧浴室 冬季要小心这玩意

新年伊始，媒体接连曝出2个孩子在洗澡时中毒死亡，而祸首就是一氧化碳。如今，很多家长都会用到煤气、天然气等，尤其在冬天降温时使用频率更是高，但很多人却忽视了存在的安全隐患。

一氧化碳中毒事件频发

1月5日晚，浙江宁波一对母子命丧浴室。就在5分钟前，死者丈夫还听到妻儿有说有笑在洗澡。等到他察觉异常，过去查看才发现妻儿倒在了浴室内。

事情发生在一套老式出租屋内，浴室和卫生间连在一起。而热水器就安装在浴室内的墙上，它的下方竟然是一个用来供气的液化石油气瓶。

据了解，这种老式热水器没有管道排向室外。一旦大家洗澡水紧闭门窗，浴室内空气不流通，热水器不完全燃烧后很容易造成一氧化碳中毒。

类似不幸事故并非个例，全国各地时有发生。

1月6日，珠海一名14岁少年洗澡时因通风不良导致一氧化碳中毒丢了性命，而这已经是珠海一个月内发生的第3起市民洗澡时因为通风不畅导致窒息死亡的悲剧。

每年冬季都是这类事件的高发期。据了解，这是因为冬季时人们很少开窗，一旦烟气都排在室内，室内空气不流通，氧气量会很快减少。这会直接造成热水器的不完全燃烧逐渐加剧，一氧化碳排放量逐渐提高，浓度很快身高，很容易导致沐浴人员一氧化碳中毒。

另外，很多时候一些老化的热水器，出现漏气、中途熄火或燃烧不完全等情况，产生大量有毒气体，可致事故发生。

如何预防一氧化碳中毒？

1. 尽量将热水器或煤气安装在通风处。

2. 勤开窗通风，保持室内空气流通，特别是冬季的雨天、雾天。

3. 正确使用热水器或媒气，并注意保养。

4. 煤气炉周围切勿放置易燃品，建议放在不燃材料上面。

5. 使用煤气时应先问问是否有煤气味，确保没有漏气再使用。

6. 若自动点火的煤气炉连续没有被点燃，建议稍等一会儿，让跑出来的煤气放散后再点火。

如何判断是否为一氧化碳中毒？

一般此类病人会出现剧烈头痛、头晕、全身无力、呕吐、心跳加快等情况。另外，还有一个非常明显的特征就是口唇发绀，也就是变成青紫色。

洗澡时一氧化碳中毒如何处理？

* 自己中毒

1. 立即关闭燃气或煤气气闸，打来窗户通风，并马上离开现场。之后保险起见应拨打120，及时就医。

2. 注意保暖，以免着凉引起肺部感染使病症加重。

* 发现中毒者

1. 除了关闭气阀，开窗通风，应及时将病人撤离中毒现场，并拨打120送其就医。

2. 把病人放在空气清新处平躺，把他的衣领、裤带松开，头放平，保持其呼吸道通畅并注意保暖。

3. 若病人嘴里有呕吐物，用手指裹干净的布轻轻擦拭，避免进入咽腔导致窒息。

4. 若病人面色青紫、四肢冰冷，呼吸暂停，应马上实施人工呼吸。

5. 若病人心脏停止跳动，在进行人工呼吸同时应配合实施胸外心脏按压，并在最短时间和急救医生取得联系。

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