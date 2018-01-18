这些时尚打扮，简直是坑娃！

在越来越商业化的社会中，童装也越来越成人化。而许多家长为了追求潮流，乐于给孩子穿这些“时尚”的衣服。孩子一副潮人模样，走在路上的回头率也是百分百，让父母们倍有面子。然而，你知道吗？这样的打扮也会给孩子带来心理和安全的问题。

1.剃光头超酷

夏季，很多妈妈为了凉快，就给孩子剃光头，再给孩子配上一副墨镜，完全就是一个潮流感十足的老大模样。然而夏季的阳光强烈，没有了毛发，孩子娇嫩的皮肤暴露在大太阳下，这会加大细菌侵入的可能，毛囊也容易受损，易得炎症。除此之外，因为少了头发的保护，汗液蒸发后，在汗水中残留的盐分会让孩子感到头皮瘙痒，严重的还会长出痱子或者湿疹。而且真相是，光头并不会令孩子达到散热的目的。因此，在炎热的夏天，并不推荐爸爸妈妈给孩子剃光头。

2.穿时尚紧身装

紧身装能勾勒出身材，备受年轻人的喜爱，但如果给孩子也穿这样的衣物则很不科学。因为这样的服装阻碍了孩子的自由活动，除此之外，制造紧身服装的布料大都是腈纶或者涤纶，这样的布料不仅不容易散热和吸汗，男宝宝经常穿着可能会影响到睾丸发育，而女宝宝则可能会引发阴道炎或者尿道炎。

3.穿高跟鞋

现在的童鞋设计也往大人靠拢，尤其是女宝宝，更是有如罗马鞋、鱼嘴鞋等高跟鞋的存在。当孩子穿上这些鞋子后，确实看上去很时尚，但是其中蕴含的危险却容易被忽略。孩子长期穿着高跟鞋，会使得他们的身体前倾，非常容易扭伤。如果长期穿着，伤害更大，孩子还可能会发生拇指外翻的情况。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)