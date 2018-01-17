呵护宝贝的求知欲 好方法都在这

对于小孩子来说，他们天生对这世界充满了好奇心，他们会按自己的方式去探索这个世界。等到孩子慢慢长大后，就会变成”十万个为什么”，求知欲也越来越强烈。那么，作为家长如何保护好和满足孩子的求知欲呢？我们一起来看看：

面对孩子的求知欲，你重视了吗？

日常生活中，有的孩子会提出形形色色的问题，但家长难以回答得面面俱到，就会采用敷衍的态度一概而过。其实，这样的态度很容易打击孩子的自信心，从而导致他们对学习失去乐趣。

认可孩子的求知欲

面对孩子的求知欲，家长首先一定要保持认可的态度，千万不要打击他们。其次，要实事求是，遇到不会的问题时要如实告诉宝宝，然后再带着孩子一起去查阅书籍，千万不要模糊地一概而过，这会对宝宝产生误导。再者，每天安排固定的亲子学习时间，这样的方式可以很大限度上减轻彼此的压力。

满足孩子求知欲的方法

准备一些有各类图案的小卡片，告诉孩子这是什么，那是什么。

多带孩子去外面的世界走一走，既有助于开拓眼界，也能培养和孩子的感情。

当出现一些”难以解决”的问题的时候，可以和孩子一起去找”答案”，比如一起去问别人，亦或是一起去翻书，这也不失为一个好方法。

当与孩子出现争执的时候，要保持充足的耐心，不要粗暴地告诉孩子答案为结束。

其他注意事项

哪怕准备得再充分，可能也无法满足孩子的奇思妙想，因此家长就要适当的给自己充充电，平时多读书，多思考，也给孩子做个榜样。

求知欲的存在，是孩子探索世界大门的一把钥匙，无论何时，都不要打击孩子的求知欲。

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