妈妈太强势 危害可不少

现如今，严父慈母的家庭关系已经逐渐被虎妈猫爸所取代，在孩子的心中，父亲的形象变得慈祥，幽默，宽容，而母亲却变得严格，要求高，语言粗暴等等，让很多孩子觉得生活变得压抑和苦闷。今天，我们就来讨论强势的母亲会给家庭带去怎样的负面影响：

儿子难有男子气概

强势的母亲往往会导致父亲的地位无法得到体现，家庭的运作和统筹都是由母亲的意志决定。就算父亲有意见，为了家庭的和谐，也只能选择妥协或者冷战来表达自己的想法，就这样，父亲在家中的地位会越来越低。而处在这种环境中成长的男孩子，必定会受到不小的影响。在男孩子的成长过程中，父亲的高大形象是很必要的，倘若母亲太过强势，父亲太过软弱，那么儿子也很难有男子气概。

孩子容易失去自信

有很多强势妈妈都是事业女强人，身居高位，事业成功，因此在家庭生活，她们也难免会拿对待下属的态度来对待孩子，对孩子十分的苛刻，如果孩子没有做好，就会受到母亲的责骂，这对于孩子的心理健康有严重影响，愈发变得越来越不自信。希望各位母亲能够审视自己，给自己一个好的定位，为了孩子和家庭，做出些改变。

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