原来，这些病专找早产儿！

如果宝宝体重在500g以上却低于2500g，胎龄满20周却低于37周，称为早产儿。由于早产儿没有足月出生，身体发育还不健全，所以很容易患上某些疾病，家长一定要重视并且积极预防：

1.肠胃系统疾病

早产宝宝因为没有足月出生，消化功能发育还不完全，很容易出现营养吸收不良的情况。因此在这段时间内，新妈最好采用母乳喂养的方式。倘若难以母乳喂养，可以需用奶粉替代，最好采用少量渐近式的喂食方式。部分早产儿会出现坏死性肠炎，这类患儿需要接受特殊治疗。

2.感染性疾病

因为是早产儿，宝宝免疫系统还没有完全发育，抵抗病毒的能力还比较弱，很容易受到感染，一旦出现感染将会引发败血症出现，甚至是脑膜炎。

3.视网膜病变

由于是早产儿，宝宝视网膜新生血管还没能正常发育，这会导致眼部发育不良，宝宝也就会有近视风险。所以，家长要经常带早产儿去眼科定期检查。

4.呼吸系统疾病

早产宝宝肺部功能无法像足月宝宝那样发育完全。宝宝容易会出现呼吸困难，甚至呼吸衰竭的现象。体重过轻的宝宝甚至还会出现呼吸急促、发绀等呼吸窘迫症候群情况。

5.脑室内出血

由于是早产儿，宝宝大脑发育不成熟，因此血管结构也会相对脆弱，脑压容易升高，从而导致破裂出血。

脑室内出血分四级。如果只是少量出血没有在脑室扩大，那大脑会进行自我吸收，但如果出血量大，脑室扩大扩及脑组织，就会影响神经功能，导致宝宝动作发展迟缓或行为障碍。所以一旦发现异常，家长应该及时带宝宝去医院做脑部超音波，发现问题可以定期追踪检查。

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