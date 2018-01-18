产后头6周的“生存”攻略

产后头六周可能是一次真正的考验：你和孩子开始认识对方，你和老公正在适应各自的新角色。其实，在整个为人父母的生涯中，能得到孩子的微笑就是对你们努力的肯定。接下来，育姐就交给大家产后六周需要做的事：

勇敢面对

在医院里，会有专业的儿科医生检查宝宝，并向你解释一些基本情况（例如胎记或尖尖的头形）。当你回家后，宝宝可能会出现一些意想不到的状况或发出一些奇怪的声音，但大多数都是正常的现象，别害怕，淡定应对。

脐带

脐带残端三个星期内就会自动脱落，在那之前，要保持清洁。

便便

最初宝宝的便便是墨绿色的，然后是绿色、黄色或棕色，形态可能是流动的或凝乳状。尽管这可能令人不安，但这都是正常的。早期母乳喂养的话，婴儿的大便通常不会有任何气味。

呼吸

少于每分钟60次的呼吸是正常的，但要注意任何喘息或急促的呼吸，因为这可能表明呼吸问题。

沐浴

给新生儿洗澡是一种挑战。你可以这样做：抱着他在一个大盆或塑料盆或湿毛巾清洗宝宝的身体。这里还有一些其他建议：宝宝一周只需要洗一次或两次澡，但每天需要清洗婴儿脸和屁股。确保房间温暖，准备好一切（你不能离开他一步）。先洗头（一周一次或两次），防止宝宝眼睛进水。一定要清洗所有的“角落”和“缝隙”，也要好好洗脸尤其是嘴巴周围，牛奶和呕吐物都可能引起皮疹。

关于孩子的作息

尽管宝宝想什么时候吃就什么时候吃，你还是可以开始把整个家庭按同样的时间表安排起来。尽早养成习惯：每天大约在同一时间洗澡、穿衣服、玩耍和散步。把宝宝放在婴儿床上睡觉。这样他就学会了自己睡觉，把婴儿床和就寝时间联系起来。新生儿通常每次睡四个小时，一天总共睡16个小时以上。

安抚啼哭的宝宝

哭是宝宝唯一需要沟通的方式。宝宝在哭时，你可以考虑：饿了吗？太冷还是热？被褥或衣服缠结在一起吗？尿布脏了吗？又或是灯太亮，声音太大吗？打嗝是正常的吗？是不是生病了？跟他说话或者唱歌，轻轻抱起他，轻拍背部，一个温柔的拥抱和肌肤接触可以帮助他获取安全感。

为自己做些什么

保障睡眠。分娩后的身体恢复和睡眠剥夺会使你的母性自尊心大为削弱。当你的宝宝打盹时，你也必须小睡一会儿。

休息。不管多么短暂，都要散散步，自己跑跑腿儿。当然，这包括向老公、其他家庭成员或朋友寻求帮助。一定要让孩子爸爸也参与到照顾孩子这件事中，这样你就有时间独处了。

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