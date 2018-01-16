怀孕后头好痛，这些小技巧能补救

很多人都会服用非处方止痛药来缓解头痛。但是，如果你怀孕了，你可以服用的药物种类就会严重受限了。怀孕的一些常见特征–如疲劳、低血糖和荷尔蒙情绪波动也可能引发头痛。情绪因素（如压力）、眼睛疲劳（从照明不足或久坐在电脑）亦会导致头疼。

怀孕后为何会头疼

孕妇通常在头三个月会经历紧张性头痛，这是很可能由于波动的荷尔蒙。到了第二孕期疼痛就会减轻了，因为荷尔蒙正在稳步上升。当然，还有很多其他可能的原因让你的脑袋抽痛，是不是被饮食中的某些东西刺激了，或是服用了某种营养品或药物。在怀孕第三个月，当体重增加很多的时候，不良姿势可能是你头疼的一个因素。脖子和肩部劳损会导致肌肉痉挛，这会刺激头部的神经。

另外，有些头疼症状可能是脱水引起的，建议确保有充足的水分摄入量。脱水的其他症状包括小便深黄或头昏眼花的感觉。怀孕后子宫有很多血液和水分，子宫的血流量会滋养发育中的婴儿。所以，如果你的液体摄入量不足，身体的其他部位就会有更多的压力。

缓解头疼的方法

头疼的解决办法可能不如喝水那么简单。但是，少食多餐（防止低血糖），养成午休习惯（避免疲劳），或者保持练习良好的姿势（避免肌肉拉伤）等措施都可以有效缓解头疼。有些头痛是难以逃避的，如鼻窦感染，在眼睛和鼻子周围放一片热敷以减轻疼痛。如果疼痛伴有发烧，请及时就医，此时可能需要采用专业的抗生素疗程来缓解。如果想尝试物理方法来治疗紧张性头痛，可以在脖子底部冷敷或用冰袋以收缩膨胀的血管。

关于偏头痛

偏头痛不仅仅是头痛，它更是一种神经系统疾病。在美国的3000万名偏头痛患者中，大约有80%是女性。但是有个好消息：58%的女性发现她们的偏头痛在怀孕期间消失（或者至少变得更温和）。建议孕妇采用非药物治疗的方法缓解头疼，选择如生物反馈、物理疗法、按摩、针灸等措施。头疼可能是痛苦的，但要记住，大多数头痛都是无害的。甚至偏头痛也没有被证明会给宝宝带来危险。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)