当妈后的各种变化，含泪点头~

有了孩子以后，女人的生活就会有天翻地覆的变化。不信？看看下面的对比，你会被折服的~！

1.与时间赛跑

以前：下午8点两个人的桌子？是的，谢谢。

现在：你得跟小伙伴们说再见。还有一个原因就是家庭餐馆开门营业的时间点，在5点和6点之间大家争先恐后地落座就餐，孩子的哭闹会打破宁静。

2.愉快地进食

以前：你永远不会错过各种奶酪蛋糕盘

现在：面对现实，汉堡或者披萨没有什么问题。但你会选择一个合理的地方提供孩子喜欢吃的食物而不会引发吃饭这一战争。

3.衣服的战斗

以前：常买牛仔裤、靴子、摩托夹克。

现在：番茄酱和大蒜的斑点会溅在裤子袖口上，还有各种难洗污渍，所以就买些耐脏的衣服吧~

4.包包

以前：唇彩、车钥匙、信用卡、小包面纸就足够了。

现在：你需要一个坚固的手提包或双肩包，里面装满了玩具、湿纸巾、水杯、奶粉等食物，还有王牌：糖果。

5.饮料

以前：鸡尾酒或者各种汽水，或者再来一杯别的饮料，今天可是约会之夜！

现在：为了避免孩子会不小心碰翻杯子，你必须保持理智，坚持只喝一杯（小）饮料或苏打汽水。

6.餐前点单

以前：没有孩子的时候，你有大把时间去研究菜单，选择开胃菜然后再关注主菜。

现在：你总是提前浏览网上菜单，选择一些有营养又符合小孩口味的菜品，快速订购，在喂饱孩子之后才匆忙开始进食。

7.甜点

以前：你总是在晚餐约会时吃一些甜点，尤其是在菜单上有融化的巧克力蛋糕的时候。

现在：你真的要给兴奋的孩子继续摄入糖份吗？另外，如上所述，你会意识到一个额外的菜品会延长逗留时间，捣蛋鬼们更会在这段时间搞出一些新花样让你难以招架。

8.给餐馆评价

以前：鸡肉太干，贝壳不太新鲜，又或是菜品太少。

现在：只要没有人扔碎玻璃杯子，吐在桌子上，这顿饭就是成功的。

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