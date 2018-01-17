有关孕期旅行 这些常识你要了解

计划怀孕期间去旅行吗？下面有一些专业人士的建议，确保你和宝宝安全无虞。

1.飞行

除非你有并发症，如前置胎盘或早产史、飞行对怀孕是绝对安全的。就宝宝的健康而言，尽管在怀孕的前三个月里飞行是没问题的，但是晨吐和疲劳会让你不舒服。孕期14周和28周之间，这些症状会减轻，流产的风险会大大降低，但是不适症状如腰酸背痛，肿胀，灼热尚未罢工。医生建议在30周后乘飞机旅行是ok的，但是一旦到了36周还是小心为妙，以防宝宝迫不及待地想降临人世。如果在怀孕期间乘坐飞机，事先检查一下航空公司的政策，看看你是否需要医生的批准。飞行期间尽量穿有弹性、透气的衣服，大量喝水和保持运动也很重要，因为怀孕会增加潜在的危险血凝块的几率。每隔一小时沿着过道上下走动，同时坐着锻炼身体。分享一个简单的动作：交替指向和弯曲两只脚。

2.公路旅行

大多数医生建议孕妇驾车时间限制每天六小时以内，以维持健康的血液流动。如果你能避免的话，不要单独坐长时间的车。出行最好有人同行，以防碰到什么意外状况，同时一定要带大量的水和零食。定时休息是必须的以保持血液循环流动，走主要的公路，知晓当地医院在哪里，特别是如果你要去农村的话。记住千万要系好安全带，不管它有多不舒服，这不仅会保护你，而且宝宝也会更安全。

3.出国旅行

国际旅行通常是可行的，但是首先要确认目的地是否安全。一般来说，热门旅游目的地通常是安全的，其他则需要注意避免腹泻病或疟疾、传染病等。怀孕使你对受到污染的水更敏感，所以出门在外尽量喝瓶装水。避免去像非洲和南美洲这样的地方，疟疾和伤寒等传染性疾病更为常见，需要预防药物和疫苗，这些药物和疫苗可能对你和孩子有害。避免任何有坠落风险的事情，包括徒步旅行、滑雪和骑马。避开潜水，这可能会导致胎儿的减压综合征。

4.出差

如果工作需要很多的旅行，你可能想和老板谈谈在怀孕期间缩减一点工作。但请放心，只要你没有并发症如高血压或出血，适当的出差是不会伤害你或宝宝的，无论你打算去哪里，当你到达目的地时都要尽量放松。回到家，应该感觉神清气爽而不是耗尽精力。

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