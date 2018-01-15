怀孕后，竟然还会有这些奇奇怪怪的反应

大多数人都知道，女性怀孕期间会出现晨起孕吐和一些莫名想吃的食物，但也有很多其他你可能不知道的奇怪症状。接下来，育姐就给大家一一盘点：

1.牙龈肿痛

由于孕激素和雌激素水平的变化，会增加血液流动，你可能会有牙龈肿痛的烦恼。如果你发现有严重出血，赶紧去看牙医。他会检查牙龈炎和牙周炎，这也是一种严重影响周围韧带和骨骼的疾病，这与早产和低出生体重、牙齿脱落、中风和其他严重问题有关。幸运的是，牙齿问题在分娩后很快就会得到解决。

2.鼻腔问题

由于激素水平的上升，鼻腔组织也会增加，鼻塞、流血和打鼾等问题会时常出现。膨胀使空气流通面积减小，鼻塞也会因干燥而加重，尤其是冬天。你可以通过使用鼻腔盐水滴或加湿器来减轻鼻腔不适。谢天谢地，所有这些鼻腔问题在怀孕后都会消失。

3.肠胃问题

孕酮的增加会减慢食物从胃到肠的转运时间，从而导致便秘。此外，产前维生素会使你的身体吸收更多的水分，这会使大便更难通过胃肠道。多喝水，多吃水果、蔬菜和全谷类食物来补充纤维素。避免选择泻药来刺激肠蠕动，这样会降低水份和营养吸收。

4.静脉压力

孕期需要大量的血液供应，给胎儿提供额外的氧气和营养。20周后，你的循环血量将增加50%。腿和脚出现静脉曲张是常见的。目前还没有办法阻止此种症状，但是为了减轻疼痛和肿胀，你可以适时地做抬腿运动。可怕的痔疮是由于静脉压力增加以及婴儿体重增加造成的。分娩后，这两个问题应该大幅度改善，但可能不会完全消失。

5.皮肤问题

妊娠激素可引起痤疮，皮肤变黑（通常是乳头周围，脸部雀斑等）。但你可能会吃惊地发现，皮肤与衣服经常接触摩擦的地方会发生增生，如领口、腋下以及乳房。建议夏季出门一定要使用防晒霜。

6.脚部肿胀

怀孕后你可能会发现脚和脚踝肿了，很多鞋子都不合脚。专家将这种现象归咎于激素松弛素：放松骨盆韧带以方便分娩，但它可能对你的脚关节产生持久的影响，使足部变平变宽或更长。

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