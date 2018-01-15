别以为小家伙听不懂，ta能记一辈子

在成人眼里，

孩子的世界总是单纯乃至无知的，

以至于很多大人在孩子面前，

口无遮拦肆无忌惮，

但殊不知，

孩子的理解能力远远超乎我们想象，

心灵脆弱程度、记忆力也不像大人脑补的那样。

有时候，

你并不明白什么时候伤害了孩子，

但正是因为你不经思考、不恰当的言语，

对孩子造成了永久性的创伤…

一个【小时候父母以为你听不懂的话】的话题，

就引来了不少成年人，

对于童年遭遇的控诉…

@赵瑞丽

有次做饭，我爸说咋做的这么难吃，可惜了这鸡蛋番茄和面条了（做的鸡蛋西红柿面）那时候最多八九岁，郁闷到不行，所以到现在我都是除非不得已，就不做饭，当然做的饭还是如二十年前一样难吃…

@何夕妍

说一个我邻居家的。俩人都挺没素质的天天当着孩子面打架吵架。男的貌似有点臭钱在外面有女人，他老婆天天当着他们女儿的面说这个，以至于现在他女儿一看见他爸爸就喊你是不是去你小娘（就是小三）家去了。我觉得尤其是在女孩子面前说话做事都要注意些，不然真的会对女孩子造成很不好的影响。

@酒愁

也是三岁左右的时候，楼下有人杀狗，给狗绑在木桩上扒皮。我妈抱着我到阳台上看，说，我要是不听话，就也把我绑上去扒皮。吓得我半死，很听她的话，见到她就战战兢兢地巴结。

@一只妖怪小菇凉

以前我妈我爸经常说我怎么不如别人，嫁出去也只有被打的份，还有一段时间每天晚上把我拉到他们面前训。我那段时间特害怕回家。还经常想自杀。不过还好当时没犯傻。现在都好了。

@糖豆豆smile

我爷爷重男轻女，本来就不在一起生活偶尔回去一次，清楚记得有一次妈妈要给我炖蛋吃，爷爷就在那唠叨逼丫头吃什么蛋，当时大概也就四岁左右吧，然后我就小心眼儿地记到现在，他去世的时候我一滴泪都没掉，哭不出来。

@逗鲨酥

小时候，奶奶住在大伯家，我去他们家玩，大伯在快到饭点的时候对我说，快回去看家，别家里东西丢了赖我。当时我四五岁的样子。他以为小孩子听不懂话里话。回家告诉爸妈，爸妈说以后别经常去玩。到现在二十多岁，除了有大事一起吃饭，再不去大伯家。

@漂浮于火星

小时候一大家子人吃饭，我先上桌把鸡蛋弄到自己面前吃了起来，然后我爸给我骂了，说大人还没上桌你就先吃上了…到现在吃饭我都不会先吃自己喜欢吃的菜…

@薇YO

4岁不到，有天晚上在家看西游记，我妈半躺在床上看，我在床边玩。妖怪出来我表示超恐惧，往我妈身边躲，老妈问我为什么怕，我答妖怪吃人啊！结果我妈表情很严肃地说：其实我也是妖怪变的。我惊呆了有木有。小心脏己经恐惧了，死撑着问她：你肯定不是？！我k，老娘竟然很严肃地回答:真的是！我也是吃人的！直接吓哭好不，魂飞魄散，现在都记得！

@一一风荷举ya

我总记得小时候想让我妈抱或依偎在旁边，我妈总会很不耐烦地一把推开我：去一边去！如今都奔三十的大人了，依然忘不了那时候的阴影。我妈一直觉得委屈，觉得我跟她不亲，其实我也很无奈，小时候没得到过好脸色被打骂被推开阴影太重。

@忠忠猫

到现在都记得，好几次，有些亲戚开玩笑说我爸妈不要我了，那种从心底来的恐惧，现在都忘不了，现在我也有儿子了，要是听到别人这样对我儿子说，我一定不客气的反驳，小孩子的心灵，要好好的保护。

@dudu1ABC

小时候，喜欢硬壳的笔记本爷爷就给我买了一本，阿姨就跟爷爷说：你看她那样配用什么笔记本，给本练习册就打发了。故意当着我的面大声说的，不是以为我听不懂，就是故意要说给我听！从此没叫过她一声阿姨，路上见到也装没看见！

@夏念念

我记得我很小时候无意中听见我奶奶对我堂姐说：XX不如你，她不行。那时候她安慰姐姐呢，可是你安慰她为什么扯上我啊。我听到这话难过了一下午，自己一个人蹲墙角默默的数手指头…

孩子的世界的确单纯，

但并不是无知的，

他们有时候比我们想象中还要脆弱，

也比我们想象中要更依恋父母。

日常生活中对孩子说话，

咱们不求什么信达雅，

但一定要走心，

经过自己的大脑，

注意孩子的情绪，

有状况立刻与孩子沟通。

咱们做爹妈的，

不光承担了孩子的衣食住行，

也一定要对自己的话语与行为负责。

善待我们的小天使们吧！

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