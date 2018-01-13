牙齿一旦有黑点，别迟疑，赶紧带娃就医

宝宝的牙不好，怎么办？很多家长都认为：“宝宝才一两岁，年龄还小，看到牙医就会害怕，反正牙齿等孩子长大一点都会换的，不用担心，等到时候换牙就好了。“殊不知，这样做是不利于孩子以后的恒牙生长的。”

为何宝宝容易长蛀牙

专家表示，宝宝一般从六个月开始就会长小乳牙，一直到宝宝2岁半，20颗乳牙才会长齐。在宝宝长牙的这段时间内，有些家长认为宝宝还小，而且只长了几颗牙齿，就忽略了给孩子刷牙的重要性。同时，又因为宝宝年龄还小，吃的主要是糊状的食物，但是这些食物中的糖含量较高，口腔内很容易滋生细菌，从而侵蚀宝宝的牙齿。

所以，宝宝一出生，父母就应该帮助宝宝养成每天清洁口腔的好习惯。在宝宝还没长牙时，父母可以让宝宝的头稍微往后仰，用手指头包着干净的纱布蘸上清水温柔地擦拭宝宝的牙龈，每天两到三次。当宝宝长了第一颗乳牙之后，父母要继续帮孩子刷牙，当孩子更大些就应该教孩子自己刷牙了。尤其是睡前，牙一定要刷干净，这样才能有效地防止宝宝蛀牙。

宝宝牙齿出现黑点要及时就医

如果宝宝的牙齿开始逐渐出现黑点，那很有可能是宝宝的牙齿开始龋坏了。专家指出，这个时候宝宝可能没有什么特别的症状，但是一定要尽早地去检查。需要提醒父母的是，治疗地越早，宝宝的痛苦就越小。如果等到宝宝喊牙疼再去医院，这时候宝宝的牙齿很有可能以及波及到牙神经了，治疗也更为繁琐。更为严重的是，宝宝的烂牙可能会波及到牙根部，导致牙龈出现肿胀，这就会严重影响到恒牙牙胚的发育，使得宝宝以后的恒牙表面不光滑。所以，一旦发现宝宝有烂牙，一定要及时带宝宝去看牙医。

专家建议，为了宝宝的牙齿健康，父母也要养成良好的习惯，给宝宝树立好的榜样。比如坚持每天早晚刷牙，饭后漱口等。另外，有研究表明，二手烟使得宝宝换龋齿的风险增高。父母要尽量避免这些对宝宝牙齿有不利影响的做法。

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