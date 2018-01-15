拯救暴脾气宝宝，务必要看这一篇！

现如今，大多数宝宝都是家里的“掌中宝”。在日常生活中，宝宝一旦不想做某件事，就会撒娇发脾气或者大哭大闹。对于两三岁孩子身上普遍存在的这种坏脾气，我们这里有四种方法可以帮你解决哦~

1.让宝宝们觉得吃饭很有趣

现在，很多孩子都有不爱吃饭的坏习惯，爸爸妈妈们也为此头疼不已。孩子们一边哭还要一边硬是把饭塞下去，饭是吃完了，往往父母也会被折腾地够呛。其实，这样做的话，孩子们对吃饭会更加排斥，最重要的是，这对孩子们的肠道消化是不利的。

父母可以尝试一些新的方法，让孩子觉得吃饭比玩玩具更为有趣。爸爸妈妈们给孩子喂饭的时候，可以试试大声说：“哎呀，宝贝你看，你的饭上面怎么长出了青菜呀！”用这些比较搞笑的话语，将孩子的注意力转移到吃饭上面来。

2.在宝宝房间里多布置表情元素

一般家庭有了孩子之后，父母都会将家里的布置稍微改变一下，这个时候父母就可以在孩子的卧室，以及孩子经常能够接触到的地方布置一些含有表情元素的贴纸或者摆件，比如微笑的表情，哭泣的表情、愤怒的表情等等，引导他们慢慢理解每个表情所代表的含义，让他们对这些表情形成记忆。

接下来，就是教导孩子如何使用这些表情。另外，家人也可以问问孩子身边哪一个表情元素可以表达出他当时的情绪。这也是父母与孩子直接极其有效的沟通方式，特别是孩子还在学习说话的时候。

等到了学习表情的后期，父母还可以多添加一些孩子之前没有见到过的表情元素，这样当孩子一个人生闷气的时候，也可以通过寻找相对应的表情元素来表达自己的情绪，就不会因为表达不清楚情绪而大哭大闹了。

3.让孩子养成习惯

孩子到了上幼儿园的年纪，就需要离开自己的家人一整天，要与自己完全不认识的小朋友和阿姨在一起相处，孩子往往会很不习惯。很多孩子在上完幼儿园的第一天后就会觉得它是个噩梦，以后一到上学进班的时候，就会大哭大闹，甚至哭着让家人抱，不让家人离开自己的视线范围。父母们见到孩子这样自己内心也很受折磨，那分开的场景好像是生离死别一样。

这种情况下是需要形成相对应的规矩，否则对家长和孩子都是身心的折磨。家长也千万不要因为孩子不愿意跟老师走而选择偷偷地躲起来，最后孩子找不到家人没办法只能跟着老师走，内心无助的同时也会遭受更大的伤害。

最好是让孩子在时间上养成习惯，让孩子形成“上幼儿园就等于家人要消失一段时间”的条件反射，但是每天放学时，家人都会准时在幼儿园门口接他回家。这样孩子很容易就会养成好习惯，他会认为上幼儿园是应该去做的事情，只要自己乖一点，家人就会来接自己回家。

4.别在孩子面前“推卸责任”

生活中，有的孩子一旦受伤了，家长为了哄孩子就会去怪其他事物。例如说，孩子在学走路的时候一不小心撞到了茶几大哭大闹，在这个时候很多家长的做法是一边揉着孩子受伤的地方一边假装狠狠地打茶几几下，说：“都是茶几的错，谁让它撞到我家宝贝的，打它！”

这看起来好像是一种安抚孩子的好办法，但实际上很容易给孩子造成推卸责任的错觉。在以后的生活中，孩子一遇到什么事情，下意识地就会认为都是别的错，脑海里的第一反应也是去打别人发泄情绪。

家长正确的做法应该是，在缓解孩子疼痛的同时要耐心地跟他说：“以后走路要慢慢走，多注意路的状况，不然像现在这样撞到茶几是很痛的，是不是呀？”

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