get增智指南 你的宝宝不会笨

想要让宝宝更聪明，就要从各方面入手，全面开发宝宝的大脑，最重要的是，你要确保方法正确。接下来，育姐就给大家分享几个好方法：

母乳喂养

与牛奶相比，母乳的营养价值要更高一些。因为母乳富含牛磺酸，这种营养物质可以促进宝宝大脑发育。因此，就算母乳不多，妈妈也要坚持给宝宝吃上6个月。

多补充微量元素

微量元素对宝宝智力发育非常重要，尤其是锌元素，所以家长要多给宝宝吃含锌元素的食物，比如海产品、动物肝脏、瘦肉、坚果。

坚持每天吃早餐

很多小孩子没有吃早餐的习惯，这对智力发育会有很大影响。因此，如果想要宝宝更加聪明，那么就让宝宝养成每天吃早餐的习惯吧~

多跟爸爸相处

想要宝宝更加聪明，就多让孩子多跟爸爸一起交流玩耍。因为爸爸更有探索精神，这对孩子的大脑开发更有益处，会影响孩子的性格成长。

多给孩子吃新鲜蔬果

想要宝宝更加聪明，那么家在日常生活中就要多给孩子吃新鲜的蔬果，要知道水果蔬菜中有着丰富的营养元素。

保证充足的睡眠

有研究发现，孩子成绩的好坏与其睡眠时间有很大关系，如果睡眠时间小于8个小时，61％的孩子学习成绩会变差，但如果每天睡眠时间超过10分小时的，学习成绩都会很好。

多给孩子吃“补脑食物”

脑细胞需要利用大量的蛋白质来满足代谢。所以，平时要多给其吃些富含蛋白质的食物（海鱼、海虾、大豆等），这样能提高脑细胞活力；而卵磷脂能提高孩子的记忆力，所以家长要给孩子吃些蛋黄、大豆等食物。

适当运动

如果想要宝宝更加聪明，家长就要从小带孩子进行锻炼，每天抽出20分钟跟孩子一起跑步或是练习跳操，让孩子动起来，更有活力。

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