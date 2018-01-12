荒唐！少女被3名学长强暴，警方竟责怪其“送上门”

据外媒报道，去年跨年夜一名泰国少女惨遭3名学长轮奸，事后在其家人陪同下到警局报案，没想到警方竟责怪受害者“自己送上门”。

少女被轮奸，求助媒体讨公道

1月8日，58岁的男子“贾伊”（化名）向媒体爆料称，12月31日14岁侄女告诉同住的外婆外公，自己和村里的朋友一起跨年，第二天早上回家后却哭着对家人说遭到了三名学长轮奸。

据其侄女表述，她1个月前才和学长结识，并约好一起去同学家跨年。当天她喝完啤酒后头晕，凌晨2点左右稍微清醒后发现自己正在被3名学长轮奸。虽然她一直求饶，但仍被侵犯至天亮。

向警方报案，却一直遭到刁难

事发后，家人陪同受害少女去警察局报案，却被赶去医院做检查。经检查，受害少女阴道撕裂。家人带着检查报告再次报案，又被要求自己去找疑犯带到警察局。

无奈之下，家人找到其中2名嫌疑人并将他们带到警局，但二人却不承认强奸了受害少女。这时警方竟责怪受害人，认为她也有责任，并说内部检查需要三四个月，让其回家等消息，两名嫌疑犯也被释放回家。

事情曝光后，在泰国社会引起了广泛的关注。泰国社会发展和人类安全办公室人员看望了受害人，并将救助金送到其手上。

目前受害人待在家里不敢去上学，而且出现了自残倾向。

对此，警方回应称没有置之不理，正在努力搜证，对2名自首的嫌疑人展开调查，并追捕另一名逃往老挝的犯罪嫌疑人。不过，因为涉案人员大多没有成年，所以必须谨慎处理。

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